Fasnet in Rottweil: Die Narrenzunft hat’s ziemlich eilig

Bei der Proklamation der Rottweiler Fasnet wird klar: Die Mangelverwaltung zu Prachtentfaltung umzukehren, haben die Narren als Kunst längst perfektioniert.
Wenn man sich eine markante Zahl anschaut, liegt der Schluss nahe, dass es der Stadt nicht ganz so schlecht geht, wie sie gerne tut: Dass die Narren am Fasnetsonntag die Macht im Rathaus übernahmen, ist klar, auch der genaue Blick in die Schubladen – immer gefasst auf Unfassbares – ist gute Übung. Dass die Zunft Geld mit vollen Händen ausgibt, gehört einfach dazu.