1 Mit akrobatischen Darbietungen zeigt die Jugend, was sie drauf hat. Foto: Turngemeinde

Die TGA lud am Samstag in die Berge ein und hatte dazu die Altstädter Turnhalle detailgetreue dekoriert.









Link kopiert



Maxima Hauser und Stefan Kienzle begrüßten als Heidi und Almöhi die vielen Bergsteiger, Skifahrer, Wanderwütigen und was sich sonst noch so in die Berge verirrt hatte. Mit abwechslungsreichen Ansagen moderierten die beiden die Showdarbietungen an.