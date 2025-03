Was auch immer die Rottweiler Narren in den vergangenen Tagen an Glückseligkeit beschert haben, am Aschermittwoch ist erstmal tief durchatmen angesagt. Doch vielleicht klingt auch manches nach: Leuchtturm, Boa, Königin.

Wein scheint in aller Munde in diesen Tagen. Vor allem in Form von Schorle, ist zu vermuten. Noch ist es die Variante „weiß-sauer“, wobei Narren bereits von „schlecht-lauwarm-Leitungswasser“ berichten, je nach Lokal.

In aller Munde ist allerdings auch die önologische Zukunft der alten Reichs- und Narrenstadt Rottweil: Wenn das mit dem Rottweiler Wengert klappt, dürfte die Fasnet schorlemäßig bald autonom sein: Säuerling Nordkante und Neckarnass in einem Becher – das ist ein Träumchen.

Lesen Sie auch

Ihro Majestät wird gesucht

Für den Fall dass es doch schiefläuft, ist der Rottweiler Narr vorbereitet: Schon wird nach dem oder der „Rottweiler Weinkönig:in“ gesucht. „Gut aussehend/trinkfreudig/gesellig/säurefest/redegewandt/bodenständig“ sollte man sein. Halt wahrscheinlich so, dass man möglichst geschickt vom Wein ablenkt. Der Kollegin haben die Ausscheller dieser Krönung bereits bedeutet, sie habe 1-A-Chancen. Warten wir mal bis 2028. Dann ist Krönung.

Hilfe aus dem Pillendöschen

Der Normalschreiberling muss sich unterdessen von Pillen ernähren. Gut, es gibt Schlimmeres. Und, ha, wenn man die zwei beziehungsweise vier für die „Glückseligkeit“ (es gab vorsichtshalber gleich nochmal zwei) ordentlich arrangiert und die flammend rote für die „Liebe“ hübsch darin anordnet, sieht das fast aus wie: „Jawoll! Des wird!!“. Ok. Die Kollegin sah eher „fast ein vierblättriges Kleeblatt wie eine Blume“.

Wer mag sich da noch aufhalten mit der Frage, ob der Spielzeug-Wohnanhänger auf der Handhebete exakt so vor dem Blitzer-Modell parkt wie der echte vor dem echten? Und wenn man schon beim „Blitzen ist“: Ob der in diesem Fall verdächtige Nacktwanderer auch Nacktanundabkuppler sein mag?

Narren wissen einfach mehr

Es gibt Fragen, auf die eine Antwort kaum möglich erscheint. Außer in Rottweil: Dort haben Narren nicht nur das aktuelle, das gerade aktuelle, das baldige und auch das künftige Parkierungskonzept geblickt – sonst übrigens kaum jemand –, nein, sie haben auch die Idee mit der Brücke verstanden. Nach jahrelangem Nachdenken. Und sie haben sie in mannigfachen Ausführungen in Narrenbüchern, auf Schnupfdosen und als spezielle Herausforderungen für die gerade aktuellen Urheber der großen Zukunft von Rottweil in Modelle gebaut. Sicher ist immerhin: Es wird noch dauern, bis der erste Mensch seinen Fuß drüben aufsetzen darf.

Die Federahannes kennen sich inzwischen bestens hier in der Redaktion aus, haben sich nur um eine Treppe verlaufen – dafür aber ganz viele liebe Ideen, die unsereiner Leben viel, viel leichter machen Foto: Otto

Apropos Bauen. Endlich soll, das hat ein Narrenduo herausgefunden, der Neckarleuchtturm kommen! Wie alles spätestens pünktlich zur Gartenschau. Aber anders als bei anderem allen hat man darauf wirklich schon lange gewartet, wenn es einen aus Exilien oder von einer Party irgendwo in Richtung Heimat drängt. „Safe Travels“ ist dann keine Frage des Navi mehr, sondern ein Versprechen, das bei Bedarf auch als Discokugel weithin den Weg weist.

Keine Frage der Kompetenz

Ob alle den richtigen Weg nehmen, hatte Manne Stützle am Dienstag sicher im Blick: Der Oberordner sortierte den Narrensprung aus Spitznagels Beletage heraus. Da konnte er für die übliche Konfusion am Straßenkreuz wirklich nichts: Wenn Ordner, Wadelkappen, hinzugekommene Wadelkappen, hinzugekommene Ordner und nochmal hinzugekommene Wadelkappen diskutieren, geht das möglicherweise gut aus. Zum Glück steht da eine Musikkapelle, die Bescheid weiß, sodass alle, die wollten, wirklich am Friedrichsplatz ankamen.

Unsere Empfehlung für Sie Fasnet in Rottweil Herrlicher Narrensprung am Dienstag – hier sind die Bilder Der Frühling macht auch vor der Rottweiler Fasnet nicht halt. Deutlich mehr als sonst am Dienstagmorgen zieht es zum Narrensprung.

Dort in der Nähe und überhaupt in der Stadt werden künftig geheimnisvolle Pflanzen gehegt und gepflegt werden. Nein. Nicht die! Andere! Die „Original Rottweiler Federboa“ wird kultiviert. Ein bisschen verrucht wirkt das schon. Und man weiß nicht, wie viele Setzlinge die Narros unters Volk gebracht haben. Einer ist jedenfalls hier. Und wenn die Gartenschau bachhalden geht, haben die Rottweiler Narren genügend Fummel, um gegebenenfalls auch dieses Problem von Aschermittwoch bis Silvester 2028 zu überdecken – oder eben genau so neckisch freizulegen wie alles andere, was wichtige Leute ins Schleudern bringt..

Am 16. Februar ist Fasnetsmontag

Was danach kommen mag? Fragen wir den Narro Kugelrund. Der hat spätestens am 16. Februar nächstes Jahr eine Antwort parat. Dann ist wieder Fasnetsmontag. Es ist nichtmal mehr ein Jahr bis dahin!