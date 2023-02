29 Beste Stimmung, tolle Kostüme - der Schmotzige in Rottweil Foto: Otto

Sie sind wieder da: Rennfahrer, Giraffen, Prinzessinnen, Rehe, Frösche und Panzerknacker – der Schmotzige gehört in Rottweils Innenstadt den Schülern und ihren tollen Kostümen. Und diesmal ballt sich die Menge direkt vor dem Alten Rathaus: DJseamless heizt ein. Alles hüpft und tanzt.

Mit Plastikflaschen und Dosenbier vorgesorgt

Und noch was fällt auf: Es knirscht nicht so unter den Füßen beim durch die Fußgängerzone laufen. Das Glasverbot zeigt Wirkung. Die Jugendlichen haben vorgesorgt und jede Menge Plastikflaschen und Dosenbier dabei. Scharfe Hüpfer aus dem Rucksack werden an den Kontrollstation noch kurz gezischt. Und ein paar Fläschchen schaffen es natürlich dennoch zur Party – doch das ist kein Vergleich zum bisherigen Scherbenmeer.

Brezeln finden reißenden Absatz

Auch die von der Narrenzunft gestifteten Brezeln finden reißenden Absatz – ebenso das Wasser, das Edeka Culinara zur Verfügung gestellt hat.

Fachbereichsleiter Bernd Pfaff von der Stadt und Thorsten Weil, Leiter des Polizeireviers Rottweil, sind am frühen Nachmittag voll des Lobes für die Schüler. „Wenn es weiter so läuft sind wir rundum zufrieden“, so Weil. Dass bei Bernd Pfaff im Büro direkt über der DJ-Bühne vom dröhnenden Bass fast die Scheiben aus dem Fenster fliegen, nimmt er schmunzelnd gerne in Kauf. „Es ist einfach eine tolle Party“, freut er sich über das gelungene neue Konzept.

DRK und Feuerwehr melden ruhige Lage

Draußen sinken zwar langsam trotzdem die ersten weiblichen Schmetterlinge alkoholbedingt zu Boden, doch das lässt sich wohl nicht vermeiden. Bei den Helfern von DRK und Feuerwehr macht sich das neue Konzept jedenfalls positiv bemerkbar. „Es ist ruhig“, sagt Stadtbrandmeister Frank Müller am frühen Nachmittag. Wobei man die letzten Stunden in den Abend hinein natürlich noch abwarten müsse.

Der Spaß steht jedenfalls im Vordergrund und die Abiturienten feiern mit Sprechgesängen lautstark ihren Abschluss. Früher in Grüppchen, jetzt vereint vor der Schmotzigen-Bühne. Fasnet, Party, Abi – was will man mehr.