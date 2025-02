Fasnet in Rottweil

7 Mit dem lebendigen Bild beginnt der heitere Abend, den die Narrenzunft und der TSV dem Publikum in Bühlingen zusammengestellt haben. Foto: Zunft

Die Veranstaltung der Narrenzunft Bühlingen und des TSV Bühlingen zog zahlreiche Fasnachtsbegeisterte an und bot ein abwechslungsreiches Programm.









Am Samstagabend fand der Bellel-Ball in der Bühlinger Turnhalle statt. Der Abend begann mit dem Einmarsch der Lumpenkapelle, die den Rottweiler Narrenmarsch spielte und das Publikum zum lebendigen Bild in die Fasnacht einstimmte.