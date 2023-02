21 Schmotziger Rottweil Konvikt Foto: Bodo Schnekenbruger/Bodo Schnekenbruger

Die Schmotzigengruppen in Rottweil gaben ihrem Publikum das Werkzeug an die Hand: fürs Durchstartet, fürs Attraktivieren, für einfach alles.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ganz viel Aufbruch war angesagt am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag in Rottweil: Durchstarten, „attraktiveren“, dem Fasnetsvirus freien Lauf lassen, den Narren auch und im Zweifelsfall weder bitten noch betteln, sondern einen frommen Wunsch an eine höhere Instanz schicken, sind Werkzeuge, die die Schmotzigengruppen ihrem Publikum an die Hand gegeben haben.

Kein Einsatz ist hoch genug

Der Einsatz kann nicht hoch genug sein. Es geht um die Zukunft. Um die nächsten Tage, die vielen in der ältesten Stadt Baden-Württembergs als „höchschte Feierdäg“ gelten.

Die Zukunft der Stadt überhaupt

Und es geht natürlich um die Zukunft der Stadt überhaupt. Ob die in guten Händen ist? Die Akteure des Abends haben in ihren Reimen, Liedern und Stückle widerstreitende Erkenntnisse aus dem Stadtleben der vergangenen Monaten gezogen – und mal fein, mal rustikal, gerne vollgriffig aufbereitet. Sehr zum Vergnügen des Publikums.