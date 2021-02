Fasnet in Rottweil Corona-Pandemie bremst Kreativität nicht aus

Rottweil - Die Art der Beiträge, mit denen sich die Protagonisten in diesem Jahr zu Wort melden, ist so bunt wie in normaleren Zeiten. Per Video-Clip via Youtube, in einem kurzen Reim oder zumindest einer Collage an Fotografien aus besseren Zeiten melden sich trotz Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften einzelne Gruppen.