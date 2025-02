1 Am Friedrichsplatz öffnet in diesem Jahr erstmals die „NeckarBar“ ihre Pforten. Dieser Tage wird in den Räumen des einstigen Drogeriemarktes noch kräftig gewerkelt und vorbereitet. Foto: Siegmeier

Auch in diesem Jahr gibt es über die Fastnachtstage eine bunte Mischung an Besenwirtschaften in der Innenstadt. Für jeden Geschmack ist dabei etwas geboten.









Link kopiert



Das gastronomische Angebot in der Rottweiler Innenstadt wird während der hohen Tage der Fastnacht wieder um eine bunte Mischung an Besenwirtschaften ergänzt. Das Programm in den Besenwirtschaften ist ganz unterschiedlich, so dass Partymäuse wie auch Freunde des gediegenen Ausgehens auf ihre Kosten kommen.