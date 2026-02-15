Fasnet in Rosenfeld: Bunter Narrenumzug trotzt dem Wetter

Von wilden Hexen bis hin zu glitzernden Schnecken und HARIBO-Goldbären – mehr als 30 Gruppen sorgten beim „höchsta Feitig“ in Heiligenzimmern am Samstag für ein farbenfrohes Spektakel
Die Heiligenzimmerner Vereinsgemeinschaft unter Anführung der Narrenzunft feierte am Samstag ihren „höchsta Feitig“ mit einem großen Narrenumzug und der „Fleckafasnet“. Mehr als 30 Gruppen zogen am Samstagmittag durch die Hauptstraße und begeisterten die vielen Zuschauenden. Diese waren trotz des Nieselregens gut gelaunt und ließen sich von der ausgelassenen Stimmung der Narren anstecken.