Zu einem Höhepunkt und einem Fest der Kreativität wurde der rauschende Bürgerball in der Festhalle.

Pünktlich zogen die Musiker der Eintracht mit dem Narrenmarsch in die Festhalle ein und stellten sich auf der Bühne auf für das, was gleich kommen würde: Die Entmachtung von Bürgermeister Michael Lehrer.

Hatte der schon am Nachmittag beim Kinderball die Dschungelkrone an DJ Fabi abgeben müssen, entwand ihm nun Kaan Scheerer den Rathausschlüssel. Für den war es als neuen Vorsitzenden der Hexen-Zunft Rötenberg eine Premiere. Wortgewandt setzte er sich bei der Generalabrechnung über die letzten zwölf Monate durch, wischte die Zweifel Lehrers („Bisch mir doch no bissle zu jung“) souverän weg. Beiden schmeckte dann nach dem Streitgespräch das Versöhnungsbier sehr.

Duett mit Kati Maier

Doch bevor die Eintracht wieder von der Bühne durfte, musste ihr Dirigent Tim Armbruster erst mal zeigen, dass er auch im Duett mit Moderatorin Kati Maier toll singen kann. Er zeigte sich als hervorragender Sänger, das Publikum jubelte.

Bevor es in der fast aus den Nähten platzenden hochgestimmten Festhalle mit dem tollen Programm losging, dankte Kati Maier dem Kinderball-Organisationsteam um Mimi Müller, Kathi Ohnemus, Katrin Müller, Anne Butz und Lara Pfau, die den Saal großartig geschmückt hatte – diesmal unter dem Dschungel-Motto.

Das wurde dann auch von den Gruppen bei ihren tänzerischen Darbietungen ausgiebig variiert. Den Anfang machte das „Kinderballteam“ selbst mit dem „Papageien-Tanz“. Die „Kieninger Mädels“ lieferten zirkusreife Akrobatik, beim „Dance-Fit Cup“ ging es um einen Tanzwettbewerb zwischen verschiedenen Vereinen, das „Männerballett“, unterstützt von einigen Frauen, zelebrierte ein „Fruchtbarkeits-Ritual“, um Nachwuchstänzer aufzunehmen, und auch die Garde Aichhalden zeigte ihr tänzerisches Können. Die „Jugend-Hexensportgruppe“ fegte später in rasenden Tempo über die Bühne, dass einem schon beim Zuschauen schwindelig wurde. Den Abschluss des Programm lieferten dann die Hexen mit einem mitreißenden „Showtanz“.

Bizarres aus Rötenberg

Ein Programmpunkt, auf den alle warteten, war der Auftritt des „Trio Tratschiale“ (Sissi Joos, Monika Walter, Brigitte Hug“), die das Publikum mit ihrem humorigen Bericht über die Missgeschicke und Bizarres einiger Rötenberger erfreuten.

Etwas Spezielles war der Einsatz der Feuerwehr in Dschungel unter den dortigen Einsatzbedingungen. Dafür musste Michael Lehrer als Einsatzleiter ran. „Ihr seid auch im Dschungel einsatzfähig“, wertete er. Es fehlte nicht der Hinweis, dass die Feuerwehr neue einsatzfähige Mitglieder brauche: „Auch Frauen.“

Zwischen den einzelnen Darbietungen folgte eine Schunkelrunde und Polonaise nach der anderen. Das Publikum sang mit Inbrunst mit zur Musik des DJ oder der Eintracht. Gut versorgt mit Essen und Trinken wurden alle durch die Hexen als Gastgeber.

Auch in diesen Jahr hatten die Akteure und das Rötenberger Publikum einen Bürgerball voller Tempo und Power gefeiert. „Die Fasnet ist wirklich voll in der Bevölkerung angekommen“, meinte Lehrer am Rande des Geschehens bei einem kurzen Gespräch mit unserer Redaktion.