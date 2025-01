Der Samstagnachmittag gehört bei der Hofnarrenzunft Mühlheim-Renfrizhausen schon immer dem Nachwuchs – und dieses Mal sogar mit einer besonderen Ehre.

Denn sie durften das Jubiläumsprogramm zu 25 Jahre Narrenzunft (NZ) Mühlheim-Renfrizhausen in der Mühlbachhalle eröffnen. Und die vollbesetzte Mühlbachhalle gab den 15 Gruppen aus acht Narrenzünfte auch einen würdigen Rahmen.

Die Gäste, darunter natürlich viele Eltern und Großeltern, waren begeistert, was die kleinen Narren und Showtänzer – die Jüngsten sind gerade mal vier Jahre alt – mit ihren Trainerinnen einstudiert hatten. Die Vorbereitung beginnt oft Monate im Voraus mit der Auswahl der Musik und dem einstudieren der Choreografie und ein weiteres wichtiges Element sind die Kostüme.

Bereits im jungen Alter glänzen die Nachwuchstänzer mit anspruchsvollen Hebefiguren und dem Bau von Pyramiden. Der Anfang stand ganz im Zeichen der Minigarde als Meerjungfrauen des Jubelvereins der NZ Mühlheim/Renfrizhausen, die es erst seit dem Jahr 2024 gibt.

Ein buntes Aquarium

Mit dabei war auch die Teeniegarde der Hofnarren, die im Stile von „Wer wird Millionär“ mit Fragen rund ums Jubiläum brillierten – was mit herumfliegenden Geld und einem Koffer vollen Scheine endete.

Gern gesehen und fast schon Dauergast ist der Narrenverein Aubenger (Owingen) samt den Bambinis und bunten Perücken. Von einem kurzen Stück mühlbachaufwärts tauchten die Minigarde von Bergfelden ein in ein buntes Aquarium mit Nemo.

Python und Beatparade

Mit dabei war auch die Teeniegarde mit „Liebe ist nur ein Wort“ der Narrenfreunde aus Bergfelden. Eine lange Freundschaft verbindet die Jubiläumszunft mit der Kulturgemeinschaft Empfingen – und so kam das Jugend- und Kinderballett sehr gerne ins Mühlbachtal.

Das Jugendballett hatte die Tagesschau dabei, die über die Pythons im Tälesee und die Beatparade berichtete. Das Kinderballett füllte die Bühne mit sagenhaften 47 Tänzern, die teilweise erst vier Jahr alt waren. Sie zeigten mit ihrem Tanz die vier Jahreszeiten.

Die Goldenen Zwanziger

Die ganz neue Showtanzgruppe der NZ Sulz, die nach Bergfelden erst das zweite Mal auf einer Showbühne stand, begeisterte mit ihrem Bienenstock das Publikum. Die Mühlbachnachbarn der NZ Vöhringen kamen mit ihrer Minigarde „Wir sind eine große Familie“, bei der Fanta Garde ging es als Elfen ins Abenteuerland.

Die NZ aus Sigmarswangen hatten ihre One-Step und Two-Step dabei und brachten mit dem „Charleston“ den Tanz aus den Goldenen Zwanziger in die Mühlbachhalle. Mit der Junior und Minigarde gratulierte der NV Bad Imnau mit der „Bezaubernden Jenny“ und entführte auch in den Zirkus.

Begeisterter Applaus für die Kleinen

Aus Wiesenstetten bereicherten die Tanzmäuse, die zum allerersten Mal auf der Bühne standen, mit dem Motto „Milchstraße“ das Programm auf galaktische Weise. Einen ganzen Dorfplatz samt Maibaum hatte die Aubenger Minigarde mit dabei und entführte so die Besucher zurück in die Kindheit auf dem Land.

Was der Narrennachwuchs zu leisten im Stande ist, wurde an diesem Nachmittag eindrucksvoll von den Gruppen demonstriert. Die Mühlbachhalle tobte unter begeistertem Applaus für die Kleinen, was diese mit einem Grinsen im Gesicht sichtbar genossen.