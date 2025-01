Fasnet in Renfrizhausen: Buntes Farbenmeer im Mühlbachtal

Fasnet in Renfrizhausen

7 Ein Meer aus Hofnarren - mit ihnen fing vor 25 Jahren alles an. Foto: Schwind

Am Wochenende beherrschten die Farben Gelb und Schwarz der Hofnarrenzunft das untere Mühlbachtal. Diese Farben sind seit nunmehr 25 Jahren in der hiesigen Fasnetlandschaft nicht mehr wegzudenken. Renfrizhausen stand zwei Tage lang Kopf.









Tausende Narren kamen, um mitzufeiern. Der absolute Höhepunkt war der Jubiläumsumzug mit über 2000 Narren bei Kaiserwetter und deutlichen Plusgraden am Sonntag. Die Zuschauer, die teilweise in Vierer-Reihen am Straßenrand standen, schienen den Ort förmlich zu überrennen.