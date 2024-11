Fasnet in Rangendingen: Wird der Strohbär 2025 wieder durch die Straßen getrieben?

Fasnet in Rangendingen

1 Der namensgebende „Jäg“ mit dem Strohbären der Narrenzunft Foto: Beiter

Ob der Tiermaskenumzug der Rangendinger Narrenzunft „Jägi“ im nächsten Februar stattfinden wird, steht nun fest. So ist die Entscheidung ausgefallen.









Vorgezogene Bundestagswahlen mitten in der Fasnetszeit – wird das lustige Treiben der Rangendinger Narrenzunft trotzdem stattfinden? Der Tiermaskenumzug der Rangendinger „Jägi“ soll stattfinden, das bestätigt die Narrenzunft. So wird der namensgebende „Jäg“ mit den insgesamt sieben Figuren der Narrenzunft am Sonntag, 23. Februar 2025, ab 13.33 Uhr wieder die Straßen unsicher machen.