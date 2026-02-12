Fasnet in Ostelsheim: Wenn die Hexen 40 Jahre alt werden

Bevor die fünfte Jahreszeit am Aschermittwoch zu Ende geht, wird in Ostelsheim gefeiert. Die Narrenfreunde Heckenbeerlesgäu Ostelsheim e.V. 1986 haben drei Tage volles Programm.
Von klein auf ist er bei den Narrenfreunden Heckenbeerlesgäu Ostelsheim 1986 dabei. Mike Schöffler ist Vorsitzender des Vereins und Sohn von gleich zwei Gründungsmitgliedern. Sein Vater, Olli Schöffler, ist neben Hube Eberle und Harry Unger noch einer von dreien, die bei der Gründung des Vereins dabei waren und noch heute aktiv sind im Verein.