Fasnet in Obernheim: Schauriger Hexenprozess in Obernheim

Erst gab es einen Umzug mit Disney-Schloss und Saloonwagen, dann den Schauprozess gegen „Unsolda Moserin“. In Obernheim eskalierte die Fasnet bis zur Urteilsverkündung.
Wo gibt es Disneywagen, die wie eine Märchenburg gestaltet sind, Saloonwagen im Westernstil oder den „Hühnerstall am Wochenberg“ mit frei laufenden „großen“ Hühnern? Auf der Fasnet in Obernheim. Mehrere befreundete Fasnetsgruppen von nah und fern bereicherten den großen Umzug durch Obernheim und trieben ihre Scherze mit den Zuschauern. Die machten den Schabernack gerne mit und freuten sich über ausgeteilte Leckereien.