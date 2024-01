9 Der Jubiläumsabend war ein voller Erfolg. Foto: Wagner /Picasa

Die Aistaiger Narrenzunft hat für ihren Jubiläumsabend ein fulminantes Programm auf die Beine gestellt. Darunter auch der erste Fassanstich des Bürgermeisters Matthias Winter in Aistaig, der allerdings nicht ganz rund verlief.









Mit einer fulminanten Party und unzähligen „Aistaig was koscht die Welt“ feierte die Aistager Narrenzunft am Freitagabend ihren 100. Geburtstag in der Festhalle und einer großen Partynacht im Barzelt unter dem Motto „Aistaig was „rockt die Welt -D’WAFA goht de Neckar na“.