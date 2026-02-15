Fasnet in Oberndorf: Gute Laune überall – Bürgerball berührt die Herzen

Von Promi-Auftritten bis zur längsten Polonaise des Abends: Der Bürgerball in Oberndorf bot ein Feuerwerk an Unterhaltung – echte Gänsehaut-Momente inklusive. Wir haben die Bilder.
„Oben gute Laune, unten gute Laune, vorne gute Laune, hinten gute Laune, rechts gute Laune, links gute Laune – gute Laune überall“ hatten die Besucher des Oberndorfer Bürgerballs am Samstagabend in der Neckarhalle. Und das nicht nur, weil das Lied, das gerade überall in der Endlosschleife läuft, auch beim Bürgerball angestimmt wurde, sondern weil die Narrenzunft Oberndorf ein abendfüllendes Programm präsentierte, das mit dem Prädikat „vorzüglich“ versehen werden konnte.