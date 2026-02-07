Fasnet in Oberndorf: Dieses Konzert feiern auch die Narren

In Oberndorf strahlt die Fasnet musikalisch bis in den Kirchenraum hinein. Den Abend mit Michael Link & Co. wollen sich auch Narren am oberen Neckar nicht entgehen lassen.
Als Publikumsmagnet erwies sich die Heitere Orgelmusik zur Fastnacht in der Kirche St. Michael. Als Michael Link zum Auftakt den berühmten „Florentiner Marsch“ des böhmischen Komponisten Julius Fučík aus dem Jahr 1907 intonierte und die Trompetenfanfare zu Beginn, die fröhliche Piccoloflöte und das ganze Orchester gekonnt durch die „Königin der Instrumente“ ersetzte, waren nur noch wenige Plätze frei.