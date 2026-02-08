Fasnet in Oberndorf: Der Bochinger Turnerball reist zurück und nach Italien

In dem Oberndorfer Höhenstadtteil spielt auch sportliche Leistung eine wichtige Rolle in der Saalfastnacht – Szenen aus den 80ern und eine Hommage ans Olympia-Gastgeberland
Die Mischung macht’s – denn von Jung bis Alt brachte der Bochinger Turnerball alles auf die Bühne, und so konnte der Vorsitzende und Moderator des Abends, Volker Ruggaber, feststellen, dass der TV Bochingen jung geblieben ist, es ununterbrochen versteht, am Puls der Zeit und am Geschmack des Publikums zu agieren. Einen tollen Job machten auch die „Schwarzwald Buam“, die in Bochingen Premiere feierten, und dafür sorgten, dass es „Atemlos“ durch die Turnerball-Nacht ging.