Fasnet in Oberndorf Brauchtum erhalten und Jugend gewinnen

In den Jahren hat er auch instrumentell einen Wandel vollzogen: von der Klarinette über das Saxofon bis zum Euphonium. "Die Musik ist für mich einfach eine Herzensangelegenheit", sagt der Oberndorfer. Offiziell ist er noch stellvertretender Vorsitzender der Stadtkapelle, weil die Hauptversammlung noch nicht stattgefunden hat. Doch angesichts seiner neuen Position wird er dieses Amt abgeben.

2002 wurde Pfisterer in den Elferrat gewählt. Pfisterer hatte Kritik geäußert und sich für eine strengere Kleiderabnahme und bessere Kontrollen beim Narrensprung ausgesprochen. In der Folge war er in die Pflicht genommen worden.

Doch seine Zeit als Elfer begann unglücklich. Bei seinem ersten Narrensprung im neuen Amt hatte er "am Abend vor dem Sprung den Heimweg nicht mehr so richtig gefunden", wie er zugibt. Die Folge: Er verschlief den Sprung am Morgen darauf. "Am liebsten hätte ich mich den ganzen Tag nur verkrochen. Aber ich bin dann doch zum Rathausbrunnen gegangen und habe mich zerknirscht eingereiht, als die Kapelle auf dem Weg zur Wasserfallhalle vorbeikam." Diese Geschichte hätte sich 2004 am Schantlesonntag in vielen, kunstvollen Bildern wiedergefunden, erinnert sich Pfisterer lachend.

Viel Input im Elferrat

Der 49-Jährige ist gleichzeitig Teil der "dienstältesten Schmotzigengruppe in Oberndorf". Seit mehr als 25 Jahren sind er, sein Vize Hans-Jörg Kopf, sein Cousin Axel Storz und die Tante Traudel Storz am Schmotzigen in den Wirtschaften unterwegs, obwohl Letztere schon mehr als 70 Lenze zählt.

"Von Putzfrauen über die türkische Abnahmekommission bis zu Stadtpennern waren wir schon alles. Bei Letzterem waren wir so authentisch, dass uns ein Wirt sogar rauswerfen wollte", sagt Pfisterer. Zum 100-Jährigen der Narrenzunft sei die Gruppe als Schweine und Metzger unterwegs gewesen –­ ganz nach dem Motto: "So alt wird doch koi Sau".

Das lustigste Erlebnis? "Ganz klar, als Hans-Jörg Kopf, als Prinzessin verkleidet, und sagen wir mal angeheitert, mitten in der Nacht den Präsidenten küssen wollte", erinnert sich Pfisterer. Und er habe es tatsächlich durchgezogen und Eberhard Schmid wachgeklingelt.

Marco Pfisterer ist auch am Schantlesonntag aktiv. Lange Zeit bildete er mit Werner Baier ein Duo. Seine Wahl zum Narrenpräsidenten erfolgte im September 2020, nachdem er 18 Jahre lang Elferrat unter "Ebse" gewesen war. Corona geschuldet seien sowohl sein Start als auch der Abschied vom Vorgänger nicht so abgelaufen, wie man es sich gewünscht hätte, meint Pfisterer.

Dass er nun auch noch die Fasnetsveranstaltungen 2021 absagen musste, war ein denkbar schlechter Start. "Wir haben im Elferrat eine tolle Konstellation und ein Team, in dem es jede Menge neuen Input gibt. Es ist schade, dass wir jetzt so ausgebremst werden." Aktuell arbeite man an einem Bürgerball-Film, um wenigstens ein wenig Fasnetsstimmung nach Hause zu bringen. "Und am Fasnetsdienstag werde ich auf alle Fälle auf dem Balkon stehen und den Narrenmarsch spielen", kündigt der Präsident an.

Spagat zu bewältigen

Pfisterer vertritt einen eher konservativen Kurs, wie er sagt. Man müsse einen Mittelweg finden zwischen dem Bestreben, ein Bewusstsein für die Historie der Fasnet und das Brauchtum zu schaffen, und dem, die Jugend zu begeistern. Die Fasnet werde zunehmend kommerzialisiert. "Es gibt leider mehr Kleidlesträger als Narren", sagt er und meint damit, dass der Nachwuchs teilweise nicht mehr "richtig narren" könne. Narr sein bedeute nicht nur Party.

Deshalb ist er der Meinung, der Elferrat müsse künftig mehr seine Ordnerfunktion beim Sprung wahrnehmen und Aufmerksamkeit für das Thema schaffen.

Den Jüngeren, die als Schmotzigengruppen und Schantle nachkommen, wolle man eine helfende Hand bieten. Es gehe nicht darum, die Narren zu reglementieren, sondern das Niveau zu bewahren. Dieses zeige sich etwa im Umgang mit Larve und Narrenkleid, aber auch im Verhalten während des Sprungs. Pfisterer findet beispielsweise auch, dass sich der Wert des Brauchtums in den Preisen für Narrenkleider widerspiegeln sollte, um auch die Wertschätzung und die Achtung für diese zu steigern.

Was der Präsident vor einiger Zeit begonnen hat und was mittlerweile von anderen weitergeführt wird, sind Besuche in Schulen, um die Kinder früh an die Fasnet heranzuführen.

An der Oberndorfer Fasnet schätzt Marco Pfisterer vor allem die Offenheit. "Mich fasziniert auch diese Verbundenheit nach Hause. Zur Fasnet kommen die Menschen aus aller Herren Länder heim. Das ist toll. Fasnet ist ein Heimatfest."