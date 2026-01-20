Fasnet in Neudingen: Rückkehr in die Zunftstube wird zum vollen Erfolg

Beim Kappenabend in Donaueschingen-Neudingen herrschte volles Haus – mit dem Motto „Schwarzwald“ gab es kuriose aber auch traditionelle Kostüme zu bewundern.

Zurück in die Zukunft ist es mit dem Kappenabend der Neudinger Klosternarren gegangen, die in ihrer Zunftstube und im Jugendraum eine begeisternde Rückkehr erlebten. In den vergangenen Jahren war die Veranstaltung in die Mehrzweckhalle umgezogen, doch nach anfänglichen Erfolgen ging die Resonanz der Besucher immer mehr zurück. Die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte erwies sich als Volltreffer.

Die Narren kamen in Scharen und da das Motto des Abends „Schwarzwald“ lautete, waren einer kreativen Gestaltung der Kostüme und Häser des närrischen Publikums Tür und Tor geöffnet. Baumstämme wanderten durch die Menge. Träger von Trachten und typischem Wälderschmuck prägten ebenso das Bild wie Elfen oder andere Maidli und Buebe aus dem Schwarzwald. Wer mit dem charakteristischen Regionalsymbol Bollenhut sein Haupt krönte, ragte ohnehin aus der Menge heraus.

In der Schwarzwalddisco im Jugendraum gab es ebenfalls kaum mehr ein Durchkommen. Während die einen feierten und sich vergnügten, prägten hinter dem Tresen und in der Küche Hochbetrieb das Bild. Doch Zeit für ein Schwätzchen nahm sich das für die Verpflegung zuständige Personal immer. So entwickelte sich der Abend zu einem Gemeinschaftsereignis. Voll des Lobes war auch das närrische Publikum in der Zunftstube, das mit großem Spaß den Schwarzwald feierte.

Warm-up-Party und Fasnet-Mentig-Umzug

Nun geht es für die Klosternarren in die Ferne, wo sie sich an den Narrentreffen in Mundelfingen und Obereschach beteiligen.

In den eigenen vier Wänden sind sie am 11. Februar zu erleben, wenn mit der Warm-up-Party am Vorabend des Schmotzigä Dunnschtig die heiße Phase der Fasnet beginnt. Diese findet im bekannten Umfang statt. Am Fasnet-Mentig-Umzug ist Hollywood zu Gast, ehe mit der Gummistiefelparty und dem Funkenfeuer am 21. Februar der Schlussstrich gezogen wird.