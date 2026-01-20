Fasnet in Neudingen: Rückkehr in die Zunftstube wird zum vollen Erfolg

Beim Kappenabend in Donaueschingen-Neudingen herrschte volles Haus – mit dem Motto „Schwarzwald“ gab es kuriose aber auch traditionelle Kostüme zu bewundern.
Zurück in die Zukunft ist es mit dem Kappenabend der Neudinger Klosternarren gegangen, die in ihrer Zunftstube und im Jugendraum eine begeisternde Rückkehr erlebten. In den vergangenen Jahren war die Veranstaltung in die Mehrzweckhalle umgezogen, doch nach anfänglichen Erfolgen ging die Resonanz der Besucher immer mehr zurück. Die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte erwies sich als Volltreffer.