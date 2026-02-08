Fasnet in Nagold: Fruchtmaale feiern ihren Geburtstag mit närrischem Treiben

Die Vollmaringer Fruchtmaale haben ihren 40. Geburtstag – und wussten ihn auch zu feiern. Beim Jubiläumsabend hatten närrische Stimmung und Feierlaune das Zepter in der Hand.

Mit einem stimmungsvollen und hochkarätig besetzten Jubiläumsabend haben die Vollmaringer Fruchtmaale der Narrenzunft Vollmaringen am Samstag ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Die Gemeindehalle war bis auf den letzten Platz gefüllt, die Stimmung ausgelassen und die Freude über vier Jahrzehnte gelebtes närrisches Brauchtum deutlich spürbar.

Nach der Begrüßung aller Gäste und befreundeten Narrenzünfte eröffneten die Fruchtmaale selbst den Abend mit ihrem traditionellen Fruchtmaale-Tanz. Dabei präsentierten sie auch historische Elemente aus den Anfangsjahren der Zunft. Darunter waren das Brezelstecken und das Buxstecken, die vielen Besucherinnen und Besuchern noch aus früheren Fasnetszeiten bekannt sind.

Überraschungsauftritt mit närrischer Energie

Im Anschluss folgte ein Überraschungsauftritt der Vollmaringer Teufel, die mit viel Dynamik und närrischer Energie für Begeisterung bei den Besuchern sorgten. Ebenfalls mit Spannung erwartet wurde der Showtanz der Narrenzunft Ergenzingen, die mit ihrer kraftvollen Darbietung unter dem Motto „Schwarz gegen Weiß“ eindrucksvoll ihr Können unter Beweis stellte.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war der Auftritt des Vollmaringer Männerballetts, das mit Surf- und Hawaii-Feeling für ausgelassene Stimmung sorgte und vom Publikum mit viel Applaus belohnt wurde. Auch die Vollmaringer Showtanzgruppe begeisterte mit ihrem farbenfrohen Papageien-Tanz und erntete großen Beifall.

Narrenzünfte aus der Umgebung feiern mit

Neben den Gastgebern waren zahlreiche Gastzünfte der Einladung nach Vollmaringen gefolgt. Unter andem bereicherten die Narrenzunft Unterschwandorf mit ihren Schlosshexen, Mühlengeistern und Müllerleuten, die Neckarzottel aus Rottenburg, die Narrenzunft Bildechingen sowie die Freien Narren Dettenhausen den Abend mit ihren Auftritten und ihrer Präsenz.

Tänzerische Darbietungen begeisterten das Publikum. Foto: Thomas Fritsch

Für die musikalische Unterhaltung in den Pausen sorgte die Band „Die Lausbuba“, die mit klassischer Fasnetsmusik den passenden Rahmen für Tanz, Begegnungen und ausgelassenes Feiern schuf.

Bis in die späten Abendstunden wurde gemeinsam getanzt, gelacht und gefeiert. Das 40. Jubiläum der Fruchtmaale zeigte eindrucksvoll, wie lebendig das närrische Brauchtum in Vollmaringen ist – getragen von Engagement, Gemeinschaft und der Freude an der Fasnet.

Fasnet in Vollmaringen