Fasnet in Nagold: Fruchtmaale feiern ihren Geburtstag mit närrischem Treiben

Mit einem stimmungsvollen und hochkarätig besetzten Jubiläumsabend haben die Vollmaringer Fruchtmaale der Narrenzunft Vollmaringen am Samstag ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Die Gemeindehalle war bis auf den letzten Platz gefüllt, die Stimmung ausgelassen und die Freude über vier Jahrzehnte gelebtes närrisches Brauchtum deutlich spürbar.