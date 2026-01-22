Fasnet in Mundelfingen: Aus allen Himmelsrichtungen strömen Narren

Der Countdown läuft. Das Megafreundschaftstreffen der Mundelfinger Kehrwieder-Narren fiebert seiner Eröffnung entgegen. Noch liegt das Narrendorf im Dornröschenschlaf. Doch spätestens am Freitagabend, 23. Januar, wird sich dies ändern. Wochenlange Aufbauarbeiten, in die zahlreiche Ehrenamtliche ihre Freizeit investierten, gehen nahtlos in die Veranstaltung über. Erneut sind die Ehrenamtlichen der Vereine zu Dutzenden gefordert, um den reibungslosen Ablauf einer Veranstaltung zu garantieren, bei welcher Tausende Gäste erwartet werden.

Da ausreichend Parkplätze bereitstehen, können sie mit dem Auto zum Fest gelangen. Per Pedes oder je nach Witterungsbedingungen per Velo – was wohl weniger der Fall sein dürfte – ist es natürlich auch möglich, zum Veranstaltungsort zu gelangen und das Fest in vollen Zügen zu genießen.

Elferrat Stefan Bader verweist indes auf eine Alternative, von der er hofft, dass viele Gebrauch machen werden. „Am Freitag und Samstag haben wir einen Shuttle-Service eingerichtet, der aus allen Himmelsrichtungen Mundelfingen ansteuert.

Bus-Shuttle eingerichtet

Die Busse fahren an beiden Tagen zwischen 17 und 21 Uhr zum Fest und bringen die Gäste zwischen Mitternacht und 3 Uhr wieder an ihre Ausgangsstation zurück“, erläutert Bader. Diese kostengünstige Art, zum Fest zu kommen, auch die Angst vor der Parkplatzsuche oder ein Bierchen zu viel getrunken zu haben, werde dadurch überflüssig. Die Busse starten in Wolterdingen, Pfohren, Löffingen, Bonndorf und Riedböhringen. Die Route Wolterdingen führt über Bruggen und Bräunlingen, die Route Pfohren über Gutmadingen, Neudingen, Sumpfohren und Hausen vor Wald zum Zielort. Wer mit der Bahn in Döggingen ankommt, nimmt den aus Richtung Löffingen, Bachheim und Unadingen kommenden Bus. Riedböhringen, Fürstenberg, Behla und Bonndorf, Münchingen und Ewattingen sind weitere Shuttle-Bus-Routen.

Der Nachtumzug mit über 1000 Hästrägern beginnt am Freitag, 23. Januar, um 19 Uhr. Das Narrendorf öffnet um 16 Uhr seine Tore.