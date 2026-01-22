Fasnet in Mundelfingen: Aus allen Himmelsrichtungen strömen Narren

Mit einem Nachtumzug starten die Mundelfinger Kehrwieder-Narren in ihr Festwochenende.
Der Countdown läuft. Das Megafreundschaftstreffen der Mundelfinger Kehrwieder-Narren fiebert seiner Eröffnung entgegen. Noch liegt das Narrendorf im Dornröschenschlaf. Doch spätestens am Freitagabend, 23. Januar, wird sich dies ändern. Wochenlange Aufbauarbeiten, in die zahlreiche Ehrenamtliche ihre Freizeit investierten, gehen nahtlos in die Veranstaltung über. Erneut sind die Ehrenamtlichen der Vereine zu Dutzenden gefordert, um den reibungslosen Ablauf einer Veranstaltung zu garantieren, bei welcher Tausende Gäste erwartet werden.