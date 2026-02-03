Fasnet in Meßstetten: Michelezunft freut sich über viele Besucher

Bunt, fröhlich und ausgelassen haben die Michelezunft und ihre vielen Gäste beim Ortsumzug gefeiert.
20 Gruppen zogen fantasievoll kostümiert und dekoriert durch den Flecken – einheimische Fasnetsnarren, auswärtige Zünfte, langjährige Freunde. Ja, es war ein herrliches Spektakel. Überdimensionale Sonnen waren mit von der Partie, genauso Hippies mit Schlaghosen oder weiß-orangene „Tic-Tacs“, die passenderweise Süßigkeiten verteilten. Dazwischen: die Michelezunft selbst, die stolz ihre drei Garden präsentierte, und jede Menge Hästräger. Für den lautstarken Fasnetsspaß sorgten die Nota-Kratzer Hartheim, die ortseigene Guggamusik.