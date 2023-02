Fasnet in Mariazell

Show- und Hexentänze, Guggenmusik und jede Menge Kostümierte in Fasnetslaune. Die Nacht der Hexen der Heuliecherzunft Mariazell ließ die Mühlbachhalle beben und aus den Nähten platzen.









Bei der neunten Auflage war nach dreijähriger Corona-Pause ein gewisser Nachholbedarf zu spüren. Nachdem die Zunft zwei Dutzend befreundeten Narren- und Tanzgruppen zugesagt hatte, von denen die Hälfte für ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sorgte, mussten Weiteren ein Kommen verweigert werden.

Das war eine gute Entscheidung, denn die Halle war genagelt voll und hüllte sich in ein einzigartiges Kostümmeer. Beim Parforceritt an den Getränkestand oder zur Bühne begegnete man origineller Maskerade. Während personifizierte Sonnenblumen einen Hauch von Frühling verbreiteten, ließen andere in den Sternenhimmel blicken.

Friedenspfeife geraucht

Eine Gruppe Schöffen suchte offensichtlich bei der Nacht der Hexen Abwechslung vom gerichtlichen Alltag. Die Friedenspfeife rauchten Cowboys und Indianer vor der Halle und Superman und Superwoman brauchten keine Verbrechen zu bekämpfen. Wer jedoch an den weiblichen Schokobons naschen wollte, bekam eines auf die Finger, schließlich ist Mariazell ja nicht Köln. Manche Besucher waren direkt von der Skipiste in die Halle gekommen, um abzufeiern. Die noch auf der Stirn sitzende Skibrille hatte rein symbolischen Charakter, denn sie verbesserte die Sicht durch den Magnesiumnebel kaum.

Weit angereist waren die Römer, während die Schoaf-Hexen aus Weiler nur einen Sprung benötigten. Sie versprühten nach dem Auftritt der Zunftgarde der Heuliecher mit ihrem Hexentanz urigen Schauer und Gruseliges.

Unterricht an der Highschool

Ganz anders die Mädels von „Discovery“ aus Lauterbach, bei denen der Schulunterricht einer American Highschool ganz anders verlief als gedacht. Für ihre Kombination aus Tanz, Akrobatik und Ausstrahlung heimsten sie viel Beifall ein.

Dem stand die Showtanzgruppe „Just Dance“ der Hecke-Pfiefer Locherhof in nichts nach und die Ichbe-Hexen aus Tennenbronn kamen mit ihrer verführerischen Aerobic-Stunde im Fitnessstudio heftig außer Atem. Eindeutig übertönt beim Kreischen und Pfeifen wurden die Herren der Schöpfung von der Damenwelt, als die schwarz-weiß mit dunkler Sonnenbrille gekleideten „Dancers“ der Hecke-Pfiefer ihre Show auf der Bühne zelebrierten.

„Alcaputtis“ aus Tennenbronn

Dem ließen die Boschelwaldhexen aus Sulzbach ein Feuerwerk der guten Laune folgen. Eine klare Botschaft sendeten die Soldaten-Mädels der Mad Moves vom SV Mariazell mit dem Motto „Make Love Not War“. Bis sich die Guggen der „Alcaputtis“ aus Tennenbronn den Weg zur Bühne gebahnt hatten, dauerte es eine ganze Weile. Mit Hits wie „Narcotic“ und „Da Doo Run Run“ animierten sie lautstark zum Mitsingen. Danach ging die Hexenparty munter weiter und bei Musik aus der Dose steppte der Bär bis nach Mitternacht.