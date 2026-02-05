Fasnet in Margrethausen: „Runkelriabaweible“ feiern ihr 20-Jähriges Jubiläum

Mit einem großen Jubiläumswochenende feiert die Margrethausener Narrenzunft „Runkelriabaweible“ ihr 20-jähriges Bestehen. Neu seit diesem Jahr: die Gruppe „Riaba-Musigg“.
Margrethausen steht von Donnerstag bis Sonntag, 12. bis 15. Februar, eine große Narrenparty ins Haus. Werbebanner kündigen schon in verschiedenen Teilen Albstadts die Jubiläumsfeierlichkeiten der Narrenzunft „Runkelriabaweible“ an. Die Margrethauser Zunft, bekannt für ihre kreativen und gut besuchten Dorfumzüge, feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag.