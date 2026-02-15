Fasnet in Margrethausen: „Runkelriabaweible“ feiern ihr 20-jähriges Bestehen

Der Narrenumzug der Margrethauser „Runkelriabaweible“ hat den Besuchern erneut ein fröhliches Fasnetsfest beschert. Im Fokus stand in diesem Jahr das 20-jährige Bestehen der Zunft.
Trotz bedecktem Himmel lag über Margrethausen eine farbenfrohe, lebendige Fasnetskulisse. Beim großen Narrenumzug der Runkelriabaweible verwandelte sich der Ort in eine närrische Bühne voller Farben, Musik und guter Laune. Rund 1000 Besucherinnen und Besucher säumten die Straßen; viele von ihnen waren selbst verkleidet und hatten mit originellen, teils sehr humorvollen Kostümideen sichtbar Freude an der Fasnet.