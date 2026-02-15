Fasnet in Margrethausen: „Runkelriabaweible“ feiern ihr 20-jähriges Bestehen

Der Narrenumzug der Margrethauser „Runkelriabaweible“ hat den Besuchern erneut ein fröhliches Fasnetsfest beschert. Im Fokus stand in diesem Jahr das 20-jährige Bestehen der Zunft.

Trotz bedecktem Himmel lag über Margrethausen eine farbenfrohe, lebendige Fasnetskulisse. Beim großen Narrenumzug der Runkelriabaweible verwandelte sich der Ort in eine närrische Bühne voller Farben, Musik und guter Laune. Rund 1000 Besucherinnen und Besucher säumten die Straßen; viele von ihnen waren selbst verkleidet und hatten mit originellen, teils sehr humorvollen Kostümideen sichtbar Freude an der Fasnet.

Angeführt von den Runkelriabaweible selbst, setzte sich ein eindrucksvoller Zug mit insgesamt 40 Gruppen in Bewegung. Die Umzugsaufstellung zeigte die ganze Vielfalt der regionalen Fasnet: klassische Narrenzünfte, Hexengruppen, Guggenmusik, fantasievolle Motto-Gruppen sowie einzelne Kinder- und Sondergruppen aus Margrethausen und den umliegenden Orten.

Umzug steht im Zeichen des Jubiläums

Seit rund 20 Jahren stehen die Runkelriabsweible für gelebte Fasnet in Margrethausen – der Narrenumzug ist dabei längst zu einem festen Höhepunkt der närrischen Tage geworden. In diesem Jahr stand der Umzug ganz im Zeichen des Jubiläums der Narrenzunft.

So mancher Festwagen hatte eine Botschaft im Gepäck. Foto: Kreiß

Besonders viel Applaus erhielten die örtlichen Teilnehmer, darunter der Kindergarten Margrethausen, der als Krümelmonster verkleidet war, sowie eine Sondergruppe in fantasievollen Alien-Kostümen. Der Kindergarten Lautlingen sorgte als Prinzessinnen und Helden für strahlende Gesichter am Straßenrand. Ebenfalls Teil des Umzugs waren die Fleckaweiber Margrethausen sowie die Feuerwehr Margrethausen, die mit Witz und Kreativität zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen. Für viele Lacher sorgte auch der Festwagen aus Lautlingen, der mit dem Spruch „B463 dicht – abr d’Fasnet ischd Pflicht“ augenzwinkernd auf die ewige Baustelle im Ort anspielte und damit einen Nerv beim Publikum traf. Auch die auswärtigen Zünfte sorgten für eine abwechslungsreiche Mischung.

Bandbreite an Häsern, Masken und Figuren

Ein Hingucker war die große Bandbreite an traditionellen Häsern, Masken und Narrenfiguren, begleitet von lautstarken Rufen, Musik und rhythmischem Trommeln. Immer wieder mischten sich die Hästräger unter das Publikum, suchten das Gespräch, posierten für Fotos oder sorgten mit kleinen Späßen für heitere Momente.

Gute Laune verbreiteten die Festgruppen. Foto: Kreiß

Entlang der Strecke wurde gelacht, geklatscht und eifrig gesammelt, was die Narren verteilten. Musik, närrische Zurufe und das bunte Treiben sorgten für beste Stimmung. So wurde der Jubiläumsumzug in Margrethausen einmal mehr zu einem fröhlichen Fest für alle Generationen.