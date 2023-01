1 Der Hexenball in Lützenhardt ist am Samstag, 4. Februar. Foto: Narrenzunft

Der Hexenball in Lützenhardt steht am kommenden Samstag, 4. Februar, bevor. Parallel veranstaltet die Narrenzunft Salzstetten eine Registrierungsaktion für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei DKMS. Damit soll einer an Leukämie erkrankten Frau aus Lützenhardt geholfen werden.















Waldachtal-Lützenhardt - Nach einem tollen Wochenende bei ihren Narrenfreunden der Narrenzunft (NZ) Salzstetten, startet die Fasnet im Haus des Gastes in Lützenhardt am Samstag, 4. Februar. Auch in diesem Jahr wird die NZ im Sinne der schwäbisch alemannischen Fasnet einen Hexenball veranstalten. Zu dieser, über die Region hinaus weit bekannten Veranstaltung, erwartet die Zunft viele Gäste aus nah und fern. Musikalisch wird der Ball von der Party-Band Nightlife begleitet, die seit Jahren die Fasnet in Lützenhardt unterstützt. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Der Eintritt kostet 8 Euro. Einlass ist ab 18 Jahren und nur in Fasnetskostümen. Die Kassen sind ab 19 Uhr geöffnet.

An Leukämie erkrankt

Gerade an diesem Abend möchte die NZ Lützenhardt nicht vergessen, dass es leider auch Schicksale gibt, die das Feiern in den Hintergrund rücken lassen. Deshalb unterstützt die NZ an diesem Abend gemeinsam mit der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) die aus Lützenhardt stammende, schwer erkrankte Jutta. Die 62-Jährige aus Waldachtal steht mitten im Leben. Sie liebt die Natur, geht viel spazieren und fährt gerne mit dem Fahrrad. Ihr größtes Hobby ist es aber, Zeit mit der Familie zu verbringen. Auf ihrer Wunschliste ganz oben stehen ein kleiner Hund und eine Italienreise.

Diese Wünsche sind jedoch in weite Ferne gerückt, denn seit Dezember vergangenen Jahres steht fest: Jutta hat akute myeloische Leukämie (AML), eine Form von Blutkrebs. Um wieder gesund zu werden, braucht sie die passenden Stammzellen einer fremden Person. Jutta bittet deshalb: "Sei voller Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft! Mit wenig Aufwand kannst du vielleicht mir und anderen Betroffenen weltweit die Chance auf Leben schenken."

Die Registrierungsaktion

Deshalb startet die NZ parallel zum Hexenball eine Registrierungsaktion. Die Registrierungsaktion läuft am Samstag, 4. Februar, von 18 bis 21 Uhr im Haus der Vereine in der Schulstraße 11. Auch ein Spendenkonto ist eingerichtet, denn jede Jede Registrierung kostet die DKMS 40 Euro: DKMS Spendenkonto, IBAN: DE64 6415 0020 0000 2555 56, Verwendungszweck: JUT 001, Jutta.

Die weiteren Fasnetstermine

Weiter geht es mit der Fasnet in Lützenhardt eine Woche darauf. Am Freitag, 10. Februar, findet wieder die "Häppchen- und Schnäpschen-Tour" statt.

Dann geht es bereits mit der Hauptfasnet richtig los: Am Schmotzigen Donnerstag, 16. Februar, beginnt der Tag bereits um 5 Uhr mit dem traditionellen Wecken. Treffpunkt aller "Hemdglonker" ist am Haus des Gastes. Nachdem der Ort dann wach und bereit für die Fasnet sein wird, stärken sich die Narren mit einem Frühstück im Café Brünz. Weiter geht es mit dem Besuch der Schule. Um 13.30 Uhr wird Zunftmeisterin Janina Störzer von der Bürgermeisterin Annick Grassi den Rathausschlüssel fordern.

Am Fasnetsamstag besucht die NZ noch den Umzug ihrer Freunde der NZ Grünmettstetten, Abfahrt wird um 12.30 Uhr sein. Danach steigt der Höhepunkt der Lützenhardter Fasnet. Pünktlich um 20.01 (Einlass ab 19 Uhr) startet die Hofemer Fasnet mit dem Einzug des Elferrates, des Zunftrates und der Prinzengarde. Danach wird das große Geheimnis um das Hofemer Prinzenpaar gelüftet. "Vom Flägga für den Flägga" ist auch in diesem Jahr wieder das Motto. "Stolz können wir darauf sein, dass dieser Abend nicht nur von den eigenen Mitgliedern gestaltet wird, sondern Akteure aus dem ganzen Ort mitwirken", sagt Zunftchefin Janina Störzer. Die Akteure proben seit Monaten für diesen einen Abend und die NZ freut sich heute schon auf dieses Narrenspektakel. Für Stimmung sorgt nicht nur der Auftritt des Musikvereins, sondern auch der Partyband Nightlife. Die Karten sind im Vorverkauf bei der Gäste-Info für 7 Euro ab dem 1. Februar erhältlich.

Narrenmesse am Rosenmontag

Am Fasnetsonntag reist die Zunft zum großen Umzug nach Bühl. Abfahrt ist um 11.30 Uhr. Der Rosenmontag wird mit der traditionellen Narrenmesse in der Herz Jesu Kirche um 11 Uhr eingeläutet. "Ein großes Dankeschön gilt unserem Pfarrer Anton Romer und dem Kirchengemeinderat für ihr Engagement an diesem närrischen Tag" sagt die Verantwortliche der NZ. Um 12 Uhr empfängt die Narrenzunft die närrische Schaar zum Mittagessen im Haus des Gastes, bevor es zur Umzugsaufstellung am Sportheim geht. Pünktlich um 14 Uhr läuft der närrische Zug entlang des Hohlweg, Forchenwaldstraße und Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Im Anschluss an den Umzug wird im ganzen Ort ein närrisches Treiben erwartet. Der Umzug findet ohne Gastzünfte statt. Vereine und private Gruppen sind eingeladen, am Umzug teilzunehmen. Anmeldungen sind möglich unter zunftrat@gmail.com oder direkt bei den Zunftmeistern Janina Störzer und Marvin Müller.