Fasnet in Loßburg: Für die Narren gibt’s kein Halten mehr

Mit ihrer klebrigen, stinkenden Taufbrühe hieß die Narrenzunft Loßburg neue Mitglieder willkommen. Nun kann die Fasnet starten.
Mit der Hästaufe startete die Narrenzunft Loßburg am Dreikönigstag traditionell in die neue Fasnetssaison. Bis Aschermittwoch, 18. Februar, gibt es für die Loßburger Narrenschar nun kein Halten mehr. Sie wird wieder viele Ausfahrten unternehmen und Faschingsfeiern besuchen. Bereits am Samstag, 10. Januar, steht in Loßburg in der Turn- und Festhalle die Narrennacht an. Das Thema „Superhelden“ lässt so manch eine Überraschung erwarten.