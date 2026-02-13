Fasnet in Loßburg: Bürgermeister Enderle darf den Rathausschlüssel behalten

Der Loßburger Schultes durfte den Rathausschlüssel behalten – vorerst zumindest. Doch der Hexenmeister versprach: Die Abrechnung wird ihm später noch gemacht.
So hatte es sich die Narrenzunft Loßburg mit ihren Schlossberghexen und Kinziggeistern nicht vorgestellt. Der Schultes Christoph Enderle konnte am Schmotziga Donnerstag nicht entmachtet werden. Eine heftige Erkältung hatte den Bürgermeister niedergestreckt. Statt den Narren beim Rathaussturm die Leviten zu lesen, musste der Schultes auf den gelben Schein zurückgreifen.