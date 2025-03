Ihre Narrenrufe waren schon vor der Halle zu hören, dazu auch die von den Rotsee- und von den Geisterstein-Hexen.

Die mittlere Garde in ihren blauen Kleidern tanzten zuerst und die Dancing Queens der Heckepfiefer verrieten, wo es am schönsten war, nämlich in Sansibar. Marina und Carina hatten die Tänze mit den Mädels eingeübt.

Als Flugbegleiter wollte die kleine Garde völlig losgelöst „Ab in den Süden, der Sonne hinterher“. Pauline kündigte die Aufbruchstimmung bei den Fußballern von Musiala bis Kroos an, die sich nach der Zugabe verabschiedeten mit „We are the Champions“. Dann eroberten die Kinder die Bühne zum Tanzen und formierten sich zur Polonaise und da flogen die Löcher aus dem Käse.