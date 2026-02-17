Mit einem gewohnt kleinen, aber feinen Dorfumzug hat die Lautlinger Narrenzunft Kübele-Hannes mit Zuschauern und Gastzünften den Fasnetsdienstag gefeiert. Aufstellung nahm der Zug mit zwölf Gruppen in der Hohenwiesenstraße und Zelterstraße, ehe sich dieser nach drei Donnerschlägen in Bewegung setzte. Angeführt von den Musikern der Musikkapelle Frohsinn, bestaunten die zahlreichen Zuschauer das traditionsreiche Fasnetsspektakel. Vom Ausgangspunkt führte die Umzugsstrecke über die Vordere Gasse, die B 463 und die Mühlgasse bis zur Turnhalle. Für die Dauer des Umzugs war die Bundesstraße am Dienstagnachmittag für rund drei Stunden gesperrt.

Die Kübele-Hannes waren die Gastgeber. Foto: Roth Die eingerichtete Umleitung über die Eschach-, Von-Stauffenberg- und Falkenstraße war den Autofahrern bereits aus dem vergangenen Jahr bestens bekannt. Über mehrere Monate hinweg war die Ortsdurchfahrt wegen Sanierungsarbeiten im Zuge der B-463-Instandsetzung auf unterschiedlichen Abschnitten gesperrt.

An jene Sperrung hat auch eine private Gruppe, die sich selbst „Baustelle Lautlingen“ nennt, beim Dorfumzug erinnert. Mit einem als Festwagen verkleideten Lkw mit Lautlinger Ortsschild und Baustellen-Verkehrsschild stand auf einem Banner: „2025 dauerdicht“. Dazu an der Seite der schwäbische Hinweis: „B 463 dicht – aber d‘Fasnet ischd Pflicht“. Auf dem Wagen selbst herrschte beste Stimmung. Kreativ war auch der aus provisorischen Materialien gebaute Baustellenkran am hinteren Ende des Lkws, der einen Kasten Bier manövrierte.

Auch die Musik spielte auf. Foto: Roth

Nicht nur die Baustellengruppe lebte beim Lautlinger Dorfumzug ihre Kreativität aus. „Holy Aperoli“ begeisterte die Zuschauer mit ihrem Ruf „Ape-Rol“, angelehnt an den bekannten italienischen Aperitif. Voraus fuhr dieser Gruppe passenderweise ein Ape. Mit ihren knalligen orangenen Anzügen und Perücken brachte die Gruppe zudem Farbe in den Umzug.

Viel Farbe gab es beim Dorfumzug. Foto: Roth

Für Farbe sorgten auch die „Lautlinger Clowns“, die „Simpsons“, die „Aliens“, die Superhelden und Prinzessinnen aus dem Kindergarten Laufen sowie die Prinzessinnen und Helden aus dem Kindergarten Lautlingen. Zu Gast waren auch die befreundeten Narrenzünfte „Runkelriabaweible“ aus Margrethausen, die Narrenzunft Schlossbergturm aus Ebingen und die Tailfinger Schmiechataler. Mit ihren Narrenrufen, Süßigkeiten und Konfetti begrüßten sie die Zuschauer. Nach dem Umzug ging die Party mit der Kinderfasnet der Musikkapelle in der Festhalle weiter, ehe der Kübele Hannes am Dienstagabend in sein Fass verabschiedet wurde. Auch in den weiteren närrischen Albstädter Stadtteilen stand die Fasnetsbeerdigung am Abend an. Eine kurze, schöne und aus Wettersicht leider von wenig Sonnenschein geprägte Fasnet 2026 fand am Dienstag ihr Ende. Dabei hatten die Kübele-Hannes mit ihrem Dorfumzug noch Glück: Kurz nachdem alle Gruppen an der Festhalle angekommen waren, setzte ein heftiger Schneesturm ein.