„B 463 dicht, aber d‘Fasnet ischd Pflicht“: Beim Dorfumzug in Lautlingen parodiert ein Festwagen die Umleitung aus dem Vorjahr.
Mit einem gewohnt kleinen, aber feinen Dorfumzug hat die Lautlinger Narrenzunft Kübele-Hannes mit Zuschauern und Gastzünften den Fasnetsdienstag gefeiert. Aufstellung nahm der Zug mit zwölf Gruppen in der Hohenwiesenstraße und Zelterstraße, ehe sich dieser nach drei Donnerschlägen in Bewegung setzte. Angeführt von den Musikern der Musikkapelle Frohsinn, bestaunten die zahlreichen Zuschauer das traditionsreiche Fasnetsspektakel. Vom Ausgangspunkt führte die Umzugsstrecke über die Vordere Gasse, die B 463 und die Mühlgasse bis zur Turnhalle. Für die Dauer des Umzugs war die Bundesstraße am Dienstagnachmittag für rund drei Stunden gesperrt.