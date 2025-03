Fasnet in Lautlingen: Der Hannes ist wieder in seinem Fass

54 Sportlich: Eine Bonbontüte fliegt beim Lautlinger Umzug vom Wagen „Bauch – Beine – Po“. Foto: Kistner

Auch in Albstadt ist am Dienstag die Fasnet zu Ende gegangen – eine besonders ausgedehnte, was nicht zuletzt den Vorteil hat, dass die Wartezeit bis zum Beginn der nächsten Saison nicht ganz so lange währt.









In Lautlingen war am Dienstagnachmittag der traditionelle Umzug durchs Dorf über die Bühne gegangen. Wie gewohnt war die Bundesstraße 463 dafür zweieinhalb Stunden lang gesperrt; allerdings nahm sich diese Sperrung wesentlich robuster aus als in vergangenen Jahren. Voluminöse Transportfahrzeuge der Firma Korn Recycling hatten aus gegebenem Anlass an strategisch bedeutsamen Punkten Stellung bezogen und sich mit gekippter Ladefläche extrabreit gemacht – da kam keiner mehr durch.