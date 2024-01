Nach dem traditionellen Narrensprung „d‘ Felse nab in d’ Kirch“, fanden sich die Narrenzunft, zahlreiche Vertreter der Gastzünfte sowie Gläubige aus der Gemeinde in den Kirchenbänken ein.

Zu „Highland Cathedral“ – musikalisch gestaltet vom Musikverein Eintracht und den Caverhill Guardians aus Hardt – zogen die Ministranten begleitet von der Narrenzunft und Dekan Rüdiger Kocholl sowie dem Präsidenten der Narrenzunft, Rolf Buchholz, in die Kirche ein.

Nach einer Begrüßung von Rolf Buchholz und Rüdiger Kocholl, welche sich beide darüber freuten, dass die Menschen so zahlreich den Weg in die Kirche gefunden haben, gab Susanne Reichert eine Einführung in den Gottesdienst.

Lesen Sie auch

Besondere Freude auf allen Seiten herrschte darüber, dass Pfarrer Richard Schitterer, welcher von 1973 an 14 Jahre als Pfarrer in Lauterbach tätig war, der Einladung gefolgt war und sich bereit erklärte, diese Narrenmesse in Lauterbach zu zelebrieren. Mit vielen gereimten Zeilen zur Einführung, Predigt und auch zwischen den einzelnen Gottesdienstteilen nahm er die Kirchenbesucher mit.

Caverhill Guardians spielen

„Wem Schaffen, Schuften, Werkeln alles ist und er dabei des Lebens Lust und Freud vergisst, hat nicht bemerkt, des Teufels Art, die ganz subtil mit ihm spielt ein ganz gemeines Spiel“, mahnte Schitterer die Gottesdienstbesucher auf charmante Art in seiner Predigt. Zum Abschluss des Gottesdiensts wünschte Schitterer: „Wer gekommen ist grad mal so halt heut, dem wünsch ich für Ostern alles Gute und zur Weihnacht viel Freud“ und beendete die Feier dann „zu Ende ist des Gottesdienstes Stund‘, jetzt ganget no und bleibet g’sund“.

Nach dem Auszug, welcher von den „Caverhill Guardians“ auf ihren Dudelsäcken musikalisch umrahmt wurde, wurden die Gottesdienstbesucher draußen vom Narrenmarsch begrüßt, mit dem die „Eintracht“ zum Brezelsegen spielte.

Auf unmittelbarem Wege weiter ging es für die Vertreter der einzelnen Zünfte in die Kimmich-Galerie zum Zunftmeisterempfang. Dort begrüßten Rolf Buchholz und Ringpräsident Kurt Szofer die Anwesenden.

Viele Glückwünsche

Im Rahmen dieses Zunftmeisterempfangs wurde Rolf Buchholz noch die Ehrennadel in Gold für seine Tätigkeit bei der Narrenzunft verliehen. Glückwünsche der Lauterbacher Narrenzunft durfte Buchholz dann auch noch Rainer Schmeh, Zunftmeister der Narrenzunft Deißlingen, zu deren 100-jährigen Jubiläum überbringen.

Auch wurde jeweils zwei Vertretern der einzelnen Zünfte ein Orden übergeben. Diese Orden wurden von der ökumenischen Kinder- und Jugendförderung hergestellt. Ein kleiner Lauterbacher Strumpf, welcher jeden Orden ziert, wurde von Dorothee Broghammer selbst gestrickt. Bei 200 Exemplaren dieses Ordens waren hierfür dann auch einige Strickstunden nötig. Für die Arbeit wurde Lea Himmelsbach, Leitung der Kinder- und Jugendfrühförderung, ein Scheck und Dorothee Broghammer ein Gutschein als Dankeschön für die geleistete Arbeit überreicht.

Nach dem offiziellen Programmteil beim Zunftmeisterempfang waren die Anwesenden eingeladen, bei Speisen und Getränken zu verweilen und sich die Ausstellung im Rahmen des 75-jährigen Bestehens in der Kimmich-Galerie anzusehen.