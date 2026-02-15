Fasnet in Lauterbach: Lösungen für fehlenden Geldautomaten in Sicht

Die Schnurrantengruppe des „Popchors“ wies auf allerlei Missstände in Lauterbach hin. Sie zeigten sich empört darüber, dass das Café nur noch vormittags offen ist, es keinen Lebensmittelmarkt mehr gibt, man nach einem Zahnarzt in Lauterbach vergeblich sucht und auch das Geld abheben zwischenzeitlich nicht mehr möglich ist. Aber sie lassen die Bevölkerung hierbei nicht im Regen stehen, sondern haben für die nicht vorhandenen Angebote Fachpersonal gefunden, welches sich der Anliegen annimmt.

Die besten Rettungskräfte „Marmor Stein und Eisen bricht, doch Rettung ist für euch in Sicht! Wir Hexen, wir sind stets bereit und helfen jederzeit“, sang die Schnurrantengruppe der Hochsteiger Hexen voller Inbrunst. Ähnlich wie die Schnurranten des Popchors versprachen auch sie den Bürgern Unterstützung. Dabei berichteten sie über die unangenehme Straßensituation in Sulzbach und die Schließung des letzten Bankautomaten im Ort. Als die, wie sie sich selbst nennen, „besten Rettungskräfte weit und breit“ riefen sie ihr Publikum auf: „Habt ihr Probleme oder Sorgen, wendet euch an uns, aber bitte erst morgen“.

Höchst geheim ging es bei der Gruppe der Katholischen Kirchengemeinde zu. „Von dem, was wir sagen wollen, dürfen wir eigentlich gar nichts wissen“, verrieten sie. Denn inzwischen sei alles, was interessiere, nicht öffentlich und streng geheim. Daher hielten sie ihr Publikum dazu an, alles, was sie berichteten, streng vertraulich zu behandeln und nicht nach außen zu tragen.

Auch das Publikum wurde eingebunden, in dem sie zum „Es darf keiner Wissen-Rap“, animierten. „Streng geheim“, „Hasch scho ghört“ und „B’ halts für dich“ riefen die Gäste, angeleitet von der Schnurrantengruppe im Takt, während diese weitere brisante Infos aus Lauterbach auf den Tisch brachte, bei denen manch einer sich ziemlich wunderte.

Musiker suchen

Dass der Musikverein auf der Suche nach einem neuen Vorstand ist, ist kein Geheimnis mehr. Und so berichteten die Schnurranten des Musikvereins von der Kandidatensuche, bei welcher es bei manchem Kandidaten von der kritischen Fachjury durchaus heißen konnte: „Ene mene Maus und du bist raus!“. Doch damit nicht genug, unterhielten sie ihr Publikum in den Gaststätten famos und spielten Stimmungsmusik, welche zum Mitschunkeln einlud.

Die Schnurrantengruppe „Plagegeister“ hatte brisante Informationen parat. Immer wieder befragte ein Plagegeist den Spiegel in der Hand, ob er der Schönste oder Gläubigste sei. Dieser berichtete jedoch, zum Bedauern des Plagegeists, in den meisten Fällen von jemandem, welcher im jeweiligen Bereich noch besser sei. Hierbei nahm die Gruppe kein Blatt vor den Mund und nahm auch die aktuelle Situation in Lauterbach in den Blick.

Begeistert zeigte sich das Publikum von den jeweiligen Gruppen, so dass die Auftritte mit großem Applaus und teilweise auch „Zugabe-Rufen“ belohnt wurden.