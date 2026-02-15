Fasnet in Lauterbach: Lösungen für fehlenden Geldautomaten in Sicht

Fünf Schnurrantengruppen waren unterwegs. Sie unterhielten die Gäste in den Lokalen Sportheim, La Fontana, Brauerei und Adler prächtig.
Die Schnurrantengruppe des „Popchors“ wies auf allerlei Missstände in Lauterbach hin. Sie zeigten sich empört darüber, dass das Café nur noch vormittags offen ist, es keinen Lebensmittelmarkt mehr gibt, man nach einem Zahnarzt in Lauterbach vergeblich sucht und auch das Geld abheben zwischenzeitlich nicht mehr möglich ist. Aber sie lassen die Bevölkerung hierbei nicht im Regen stehen, sondern haben für die nicht vorhandenen Angebote Fachpersonal gefunden, welches sich der Anliegen annimmt.