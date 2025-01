Albstadt auf der CMT-Messe „Weit mehr als nur die Wege selbst“ werden geboten

15 Jahre Traufgänge – das ist das Pfund, mit dem Albstadt auf der Tourismusmesse CMT in Stuttgart derzeit wuchert – bei weitem nicht das Einzige. Was in diesem Jahr besonders gefragt ist, verrät Traufgang-Scout Marcus Lanz am Stand in Halle neun.