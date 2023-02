Fasnet in Königsfeld

Die Fasnet nimmt an Fahrt auf: Der große Umzug in Königsfeld begeistert am Sonntag zahlreiche Besucher. 51 teilnehmende Zünfte sind zu Besuch bei den Rotwald-Deifeln.









Bereits zur Mittagszeit startete das närrische Treiben in Königsfeld. Die Rotwald-Deifel hatten zum Zunftmeisterempfang geladen. Die Chefin der Rotwald-Deifel, Stefanie Meier, freute sich, dass so viele beim Umzug teilnahmen.

Bürgermeister Fritz Link erinnerte an die Anfänge der Umzüge im Ort: Es herrschten große Bedenken. Letztendlich habe sich das Fastnachtsgeschehen aber etabliert. Es zieht auch viele Zünfte an – und auch bei den Besuchern kommt das närrische Treiben bestens an.

2500 Besucher säumen die Umzugsstrecke

Im Anschluss startete bei trockenem Wetter der große Umzug im Kurort. Am Straßenrand säumten geschätzte 2500 Besucher die Umzugsstrecke. Die närrische Bürgerwehr aus Peterzell lief vorneweg. Ihr folgten die restlichen 50 Zünfte. Die weiteste Anreise mit rund 90 Kilometer hatten hier sicherlich die Gertelbach-Dämonen und Felsenteufel aus dem badischen Bühlertal.

Es bot sich ein buntes Bild aus Hexen, Teufeln, Kobolden, Hutzeln, Elchen, Geistern und Zünften. Besonders imposant auch, dass viele Zünfte ihren Narrensamen dabei hatten. Fleißig verteilt wurden Süßigkeiten vor allem an die vielen Kinder am Straßenrand. Viele, vor allem junge Mädchen, wurden auserkoren, um in mitgeführten Wagen eine Sonderbehandlung zu erfahren.

Bei den Bettelwieber aus Burgberg ist der Narrensamen dabei Foto: Karlheinz Hoffmann

Den Schluss eines imposanten Umzugs bildet der Gastgeber: die Rotwald-Deifel. Foto: Karlheinz Hoffmann

Hornberger bringen eigene Hexenmusik mit

Auch Musikalische Gruppen waren unter den Umzugsteilnehmern vertreten. Die Buchenbronner Hexen aus Hornberg hatten sogar ihre eigene Hexenmusik dabei. Es war allen anzumerken, froh zu sein, endlich wieder an einem Umzug teilnehmen zu dürfen. Für die Moderation am Straßenrand sorgten mit viel Power Claudia Durli und Sandra Gruber. Nach dem Umzug gab es noch die Möglichkeit zur Einkehr bei verschiedenen Besenwirtschaften.

Die Schoaf-Hexen aus Weiler sind nicht nur zu Fuß unterwegs. Foto: Karlheinz Hoffmann