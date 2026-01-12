Fasnet in Kniebis: Kälte und Schnee bremsen Narren nicht aus

Zwar mussten zahlreiche Zünfte ihren Besuch bei der „Gugg(a) uff em Berg Fasnet“ der Grenzweg Sinfoniker aufgrund des Wetters absagen, gefeiert wurde dennoch bis in die Nacht hinein.
Trotz Kälte und Schnee konnten die Grenzweg Sinfoniker zur „Gugg(a) uff em Berg Fasnet“ zahlreiche Besucher begrüßen. Von den rund 500 geladenen Gästen und Zünften musste wetterbedingt jedoch rund die Hälfte absagen. Aufgrund spiegelglatter Straßen blieben die bestellten Busse in den Garagen. Mehrere Zunftmitglieder reisten Privatautos an. Und so füllte sich die Kniebishalle zur Freude der Grenzweg Sinfoniker doch noch ordentlich, ebenso das angrenzende Festzelt.