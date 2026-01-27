Fasnet in Kappel: In der Unterwasserwelt geht es rund

Der Ball des Gymnastikvereins ist Jahr für Jahr der Höhepunkt der Fastnacht in Kappel. Daher war es nicht verwunderlich, dass die Schlossberghalle aus allen Nähten platzte.

Die vielen Besucher wurden nicht enttäuscht, denn die Gymnastikfrauen brannten unter dem Motto „Die Unterwasserwelt von Kappel“ ein begeisterndes närrisches Feuerwerk ab, das alles bot, was sich ein richtiges Narrenherz wünscht: flotte Tänze, Sketche, Dorftratsch und mit der Trachtenkapelle Kappel, in deren Reihen auch Bürgermeister Martin Ragg trompetete, ein glänzend disponiertes närrisches Orchester, das zu Hochform auflief.

Carolin Lazar und Sonja Maser führten humorvoll und treffend durch das Programm. Den Auftakt gestalteten Sonja Bommer, Steffi Schwarzweit, Rebecca Billian und Linda Klausmann mit ihrem „Sing Sang“.

Sie durften die Bühne ebenso wenig ohne Zugabe verlassen, wie danach die tanzenden „Glitzer Kids“, die „Glitzer-Ladies“, die „Hupfdolen“ sowie das Männerballett. Klasse war auch der Toilettensketch von Kerstin Laufer, Petra Wintermantel und Alex Hauser und der Strandsketch von Alena Maser und Kerstin Laufer.

„Dorftratsch“ mit großer Spannung erwartet

Mit großer Spannung erwartet wurde wie immer der „Dorftratsch“, für den in diesem Jahr als „Angler an der Eschach“ Rebecca Billian, Andrea Schanne-Ringbauer und Simone Braun zuständig waren.

Unter anderem nahmen die drei Anglerinnen das nicht genießbare, weil mit zu viel Chlor versetzte Kappeler Trinkwasser auf das närrische Korn, ebenso wie die Biberaktivitäten am Ammelbach, die dort einen See geschaffen haben, der nun als „Ammelbädle“ nutzbar ist und für Badevergnügen sorgt, weshalb man anders als in Villingen-Schwenningen in Kappel kein teures Zentralbad braucht.

Gut drauf sind die Musiker der Trachtenkapelle, in deren Reihen auch Bürgermeister Martin Ragg zu finden ist. Foto: Albert Bantle

Weitere närrische Themen aus dem Ort waren die „Baum-Challenge“ der Löschgruppe Kappel, die, um mitmachen zu können, den Dienstweg über Fischbach einhalten mussten, die Haushaltssperre der Gemeinde im Zusammenhang mit dem Kauf des alten Rathauses und der neuen Apotheke, zwei von Kindern am „Reiser-Hang“ bei Ausgrabungen gefundene volle Eimer mit Jägermeister- Fläschchen und die Kicker des FC Kappel, die statt ins Sportheim lieber in die Shisha-Bar gehen.

Die „Glitzer-Ladies“ zeigen einen tollen Auftritt in der Schlossberghalle. Foto: Albert Bantle

Auch die anstehende Bürgermeisterwahl am 8. März juckt in Kappel niemand, denn Kappel wird zu einem Königreich. Mit Roland Hauser, der von der Trachtenkapelle entsprechend als „King-Roland“ geehrt und auf einer Sänfte in die Schlossberghalle getragen wurde, hat man nun in Kappel einen König und braucht keinen Bürgermeister mehr.

Beim großen Finale durften sich alle Akteure des Abends und alle die vor oder hinter der Theke oder der Technik zum Erfolg beigetragen haben, über Dankesworte der Vorsitzenden der Gymnastikfrauen, Carolin Lazar, freuen.