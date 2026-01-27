Fasnet in Kappel: In der Unterwasserwelt geht es rund

Der Ball des Gymnastikvereins ist Jahr für Jahr der Höhepunkt der Fastnacht in Kappel. Daher war es nicht verwunderlich, dass die Schlossberghalle aus allen Nähten platzte.
Die vielen Besucher wurden nicht enttäuscht, denn die Gymnastikfrauen brannten unter dem Motto „Die Unterwasserwelt von Kappel“ ein begeisterndes närrisches Feuerwerk ab, das alles bot, was sich ein richtiges Narrenherz wünscht: flotte Tänze, Sketche, Dorftratsch und mit der Trachtenkapelle Kappel, in deren Reihen auch Bürgermeister Martin Ragg trompetete, ein glänzend disponiertes närrisches Orchester, das zu Hochform auflief.