Fasnet in Hüfingen: Närrischer Kinderumzug fordert Tempo 30

Fasnet in Hüfingen

1 Hurra – wir haben die Schlüsselgewalt. Hüfingens Zunftmeister Christoph Köhler (Mitte) streckt den Rathausschlüssel in die Höhe, nachdem er ihn von Bürgermeister Patrick Haas (links) ergattert hat. Rechts Baptistle Daniel Bucher. Foto: Roland Sigwart Foto:

Neubürgermeister Patrick Haas wehrt sich tapfer. Ein Fasnet-Malbuch soll dem Stadtoberhaupt die Hüfinger Bräuche näherbringen. Und dann gab es da noch eine kleine „emanzipatorische Sensation“.









Link kopiert



Kaum gewählt – schon wieder abgesetzt. Die Narren übernahmen am Schmutzige Dunnschtig in Hüfingen die Macht und setzten am Vormittag Hüfingens Neubürgermeister Patrick Haas und die gesamte Stadtverwaltung gnadenlos ab. Auf dem Rathausbalkon ließ sich Hüfingens Zunftmeister Christoph Köhler von Haas den überdimensionalen Rathauschlüssel und damit die „Regierungsmacht“ aushändigen.