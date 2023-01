1 In diesem Jahr wollen die Narren in Horb wieder unbeschwert feiern. Das Foto stammt vom Horber Umzug im Jahr 2020. (Archivfoto) Foto: Hopp

Mit dem Maskenabstauben an Heilig-Drei-Könige beginnt in vielen Ortsteilen das närrische Treiben. Wir zeigen, wann und wo mit Hexen, Narren und Co. gefeiert werden kann.















Horb - Am Freitag, 6. Januar, beginnt mit der Zeremonie des Maskenabstaubens die Fasnet in Horb, wie die Narrenzunft auf ihrer Homepage mitteilt. Das traditionsreiche Ereignis findet um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz statt. Während den verstaubten Masken neues Leben eingehaucht wird, führen Vertreter der verschiedenen Masken-Gruppen den historischen Maskentanz auf.

Am Samstag, 28. Januar, findet der Eröffnungsball in der Hohenberghalle statt. Der Kinderumzug samt Kinderball ist für Samstag, 11. Februar geplant. In der darauffolgenden Woche sind die Narren in der ganzen Stadt unterwegs.

Schlüsselübergabe und Straßenfasnet

Am Montag, 13. Februar, werden die Altenheime in Horb unsicher gemacht, am Mittwoch, 15. Februar, erhalten Kindergärten und Grundschule der Stadt einen Besuch, und am Donnerstag, 16. Februar, die Pestalozzi- sowie die Gesamtschule. Am Abend des "Schmotzigen Donnerstags" findet die Schlüsselübergabe am Marktplatz mit anschließender Straßenfasnet in der Altstadt statt.

Der Narrengottesdienst am Sonntag, 19. Februar, beginnt um 10 Uhr in der Stiftskirche. Um 18 Uhr trifft man sich schließlich zum gemeinsamen Fasnetssonntags-Abschluss im Kö. Ein großes Treiben gibt es am Folgetag beim Umzug mit mehr als 2500 Hästrägern und Musikkapellen sowie dem Narrenstädtle auf dem Flößerwasen. Ihr Ende findet die Horber Fasnet am aFasnetsdienstag mit der abendlichen Verbrennung auf dem Marktplatz.

Altheim

Die Narrenzunft Altheim läutet am Freitag, 6. Januar, mit dem Maskenabstauben auf dem Schulhof ebenfalls die närrische Zeit ein. Neben verschiedenen Umzügen steht am Samstag, 14. Januar, das Stellen des Narrenbaums auf dem Programm. Am Samstag, 28. Januar, findet um 13.30 Uhr das Kindertanzfestival und ab 20 Uhr die Brauchtumsparty in der Turnhalle statt.

Der "Schmotzige Donnerstag" ist auch hier ein Tag voller Aktion und Narretei. An diesem Tag wird sowohl die Bevölkerung "geweckt", die Schule gestürmt und der Kindergarten besucht. Tags darauf findet der Umzug in Altheim mit anschließender Fleckenfasnet statt. Mit der Fasnetverbrennung samt Schlüsselübergabe am Fasnetsdienstag findet das närrische Treiben seinen Abschluss.

Betra

Die Narrenzunft Keaschmecker Betra ruft mit der Machtübernahme und dem Baumstellen vor dem Rathaus am "Schmotzige Donnerstag" das wilde Treiben aus. Der Samstag, 18. Februar, ist geprägt vom Fasnetumzug und dem abendlichen Narrentreiben im Flegga.

Am Fasnetsdienstag findet die Kinderfasnet sowie anschließend die Fasnetsverbrennung statt, welche die närrische Zeit in Betra wieder beendet.

Bildechingen

Die Narrenzunft Bildechingen staubt am Dreikönigstag die Masken ab und tauft ihre neuen Maskenträger. Der Kappenabend findet am Freitag, 10. Februar, im Narrenheim statt. Am Sonntag, 12. Februar, erfolgt der Narrengottesdienst.

Der 16. Februar steht im Zeichen der "Befreiung" der Grundschüler und dem Besuch im Kindergarten. Der Kinderumzug führt zum Rathaus, wo die Schlüsselübergabe stattfindet. Während die Fasnet in den "Flecka" getragen wird, besuchen die Narren verschiedene Betriebe vor Ort.

Kinderfasnet und Fackelumzug

Der Fastnetsamstag am 18. Februar beginnt um 14.30 Uhr mit der Kinderfasnet, geht um 18.30 Uhr zu einer Vesper über, bis um 20 Uhr die Flecka-Fasnet startet. Der Fackelumzug der Narren, der mit lautem Geheul und Gezeter durch das Dorf führt, beschließt am Fasnetsdienstag mit Verbrennung und Kehraus die Fasnet 2023.

Wie sich die Grippewelle auf die Mobilität der Zunft auswirkt, kann Oliver Plocher, der für die Veranstaltungen verantwortlich ist, noch nicht sagen. Das Busunternehmen, mit dem man zusammenarbeite, habe diesbezüglich nichts Negatives mitgeteilt.

Dettingen

Auch in Dettingen kommt es dank der dortigen Narrenzunft zu Maskenabstauben und Baumaufstellen, bevor am Freitag, 27. Februar, ab 20 Uhr die Narrennacht beginnt. Der Umzug findet am Sonntag, 29. Februar, um 13.30 Uhr statt.

Der "Schmotzige Dauschdig" hält die Schülerbefreiung, die Narrenmesse sowie den Rathaussturm sowie das Mittagessen im Rathaus bereit. Am Fasnetsdienstag beendet die große Fasnetsabschlussparty mit Verbrennung die närrischen Tage.

Dass mögliche Krankmeldungen der Busfahrer das Narrentreiben beeinträchtigen, glaubt man im Vorstand nicht. "Der Bus war bisher immer pünktlich", heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion. "Als Notfallplan fahren wir eben mit den Autos."

Grünmettstetten

Die Mettstetter Steinachhexen stauben am Freitag, 6. Januar, ebenfalls ihre Masken ab, um am Samstag, 11. Februar, ihre "Fahrt ins Blaue" zu starten. Am "Schmotzigen Donnerstag" wird gut gelaunt der Kindergarten gestürmt und der Abend gemeinsam im Partyzelt Schmodo in Horb verbracht.

Am Samstag, 18. Februar, nehmen die Hexen am Umzug in Grünmettstetten teil, um am Fasnetsdienstag mit der Fasnetsmesse und der Verbrennung die erlebnisreichen Wochen ausklingen zu lassen.

Mühlen

Die Mühlener Weißnarren beginnen am Freitag, 6. Januar, mit der Mühlener Fasnet, an die sich am Folgetag die Kinderfasnet und der Brauchtumsabend anschließen. Ebenfalls kommt es zum "Loben des Narrenbaums" im Ort.

Michael Zörner, Vorsitzender der Narrenzunft, ist zuversichtlich, dass die vier Abendveranstaltungen sowie sieben Umzüge wie geplant per Bus erreicht werden.

Talheim

Die Narrenzunft Zigeuner Untertalheim stellt mit ihren Hexen am Dreikönigstag um 15.30 Uhr den Narrenbaum auf, entstaubt ihre Masken und nimmt mit sehenswerten Aufnahmeprüfungen Neulinge in ihre Reihen auf.

Am "Schmotziger Doarschdich" findet um 14 Uhr im Narrenheim erst die Seniorenfasnet sowie um 19 Uhr der Kappaabend statt. Am Freitag, 17. Februar, trifft man sich ab 20 Uhr in der Steinachhalle zum gemeinsamen Hexenball.

Am Folgetag beginnt dort um 14 Uhr die Kinderfasnet und um 20 Uhr der Zigeunerball. Der Umzug in Talheim startet am Sonntag, 19. Februar, um 13.30 Uhr, bis schließlich die Fasnetverbrennung im Narrenheim am Fasnetsdienstag dem Treiben ein Ende setzt.