Fasnet in Horb: Narrenzunft enthüllt neues Grafenpaar

Ein „Fasnetsmarathon“ der Horber Narrenzunft gipfelte in der Vorstellung des neuen Grafenpaars.
Wenn Arielle, die Meerjungfrau Asbach-Cola trinkt und der Rattenfänger durchs Steinhaus schleicht: Ja, dann hat sicher wieder die Narrenzunft ihre Hände im Spiel. Denn am Samstagabend wurde in einem regelrechten „Fasnetsmarathon“ das neue Grafenpaar vorgestellt. Sketche und Büttenreden rahmten die Vorstellung ein, und das fasnetsselige Narrenvölkchen im Saal beklatschte begeistert die Auftritte der Fasnetsmacher.