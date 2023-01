5 Zum ersten Mal in der Geschichte der Narrenzunft Horb ist mit Dana Zimmermann eine Frau als Zunftmeisterin mit dabei. Foto: Morlok

Horb - Landauf, landab wurden am Dreikönigstag die verstaubten Narren-Kratten mit den Masken der Zünfte und Gilden aus dem Keller und vom Dachboden geholt, um sie vom Staub der zurückliegenden Monate zu befreien.

Voller Inbrunst und mit alkoholgeschwängertem Atem wurde den Masken neues Leben für die schönste – für die fünfte Jahreszeit – eingehaucht. Ein wunderbarer Brauch, der sich schon lange hält.

Fasnet ist nicht nur irgendeine Jux-Veranstaltung, sondern tiefverwurzeltes Brauchtum. Und zu diesen Brauchtümern gehört auch das Maskenabstauben. Vorteil dabei ist, dass man sich immer an denselben Ablauf halten kann und das Rad nicht jedes Jahr neu erfinden muss.

Tradition seit über 60 Jahren

Dies gilt auch für das traditionellen Maskenabstauben der Horber Narrenzunft, die die Fasnet mit Musik, Maskentanz, Schellengerassel und flotten Reden jedes Jahr am Abend des 6. Januar begrüßt. Und dies inzwischen seit mehr als 60 Jahren.

"Die Narrenzunft wurde zwar schon 1923 gegründet, doch Masken, wie wir sie heute haben, gab es erst ab 1960, als einige Frauen die ›Horber Hexen‹ ins Fasnetsgeschehen einbrachten", erklärte Zunft-Methusalem Thomas "Metze" Kreidler am Rande des diesjährigen Maskenabstaubens.

Und wie beim Brauchtum so üblich, war auch an diesem Dreikönigstag fast alles so wie jedes Jahr. Doch nur fast.

Frauen im Narrenrat

"Zum Glück können wir wieder feiern wie früher, vor Corona", freute sich der Hexerich Thorsten Katz. Eine weitere Neuerung in diesem Jahr war, dass mit Dana Zimmermann und Manuela Müller-Ferl erstmals zwei Frauen im Narrenrat mit dabei waren. Diesen Umstand kommentierte der Hofmarschall mit folgenden Worten: "Ihr könnt euren Augen trauen, es stehen hier tatsächlich zwei Frauen – im roten Kittel und mit Dreispitz auf – so nimmt halt alles seinen Lauf. Ein Novum in der hundertjährigen Geschicht’ – denn vorher gab es so was nicht. Dieser Job war nur Männer vorbehalten – um die Geschicke der Zunft gut zu verwalten."

Grafenpaar wurde vermisst

Ebenfalls war das amtierende Grafenpaar nicht bei diesem Start in die neue Saison dabei. "Was no fehlt des isch jo ganz klar, des isch unser neues Grafenpaar. Ja wo send denn dia – was isch do los? Em a Weile goht des heut end Hos", befürchte Horbs oberster Brauchtumshüter. Ein Anruf stellte aber klar, dass sich die gräflichen Hoheiten im Skiurlaub befinden und in Südtirol eingeschneit sind.

Ungeachtet aller Widrigkeiten verkündete der Hofmarschall dann locker und fröhlich:

"Herzlich willkommen und Hallo und ein erstes Horridooo. Wie’s sich g’hört, des isch jo ganz klar, wünsche ich im Jubiläumsjahr euch allen und der ganzen Narrenschar ein gutes und gesundes neues Jahr. Es freut mich, dass ihr auf den Marktplatz komma seid, wo jedes Jahr beginnt die schönste Jahreszeit. Heut lasset mir dia Maska wieder sprenga, um Spaß in unsere Stadt zu brenga."

Schnaps? Muss sein!

Und zu diesem Vorsatz gehören natürlich auch saubere Masken, die in guter alter Tradition von Peter "Lego" Renz vorbereitet wurden, bevor er sie den Gruppensprechern übergab.

Die Larven, die Symbole des immateriellen Kulturguts der Fasnet, einfach nur mit in einem Anti-Staub-Wedel abzuwedeln und oder gar mit frischem Atem anzupusten käme keinem echten Narren in den Sinn. Schnaps muss sein, denn der desinfiziert und bereitet auf die harten Wochen der Brauchtumspflege vor. Narrenrat Peter "Lego" Renz ist seit vielen Jahren schon der Dreckwegwedler und Neueslebeneinhaucher vom Dienst und stellte auch in diesem Jahr Leib und Leber zur Verfügung, damit auch ordentlich Desinfektionsmittel in Form von Zwetschengenschnaps in seiner Atemspende zur Verfügung stand.

Gemeinderat online – ernsthafte Konkurrenz?

Mit einem kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr, bei dem Reichsbürger, der Angriffskrieg und die ausklingende Pandemie ebenso erwähnt wurden wie die wiedereröffnete B 32 oder das Neckarwasser, das nach einer halben Ewigkeit wieder über das Wehr fließt, gönnte sich Dani Wagner noch einen Schwenk in Richtung Gemeinderat. "Doch eines sei hier noch schnell gesagt über unseren Gemeinderat.

D’ Leut hean g’sagt, seit man verfolgen kann die Sitzung digital, wär des scheint’s besser als das Programm vom Eröffnungsball. Des müsst ihr mol neizieha, des isch echt koi Scheiß, do dätsch glaub gwenna dah Comedy-Preis", reimt der Hofmarschall um zu ergänzen: "Wie’s besser goht werdet mir zeiga, in den sieben Wochen Fasnetsreiga. Denn da regiert das Grafenpaar, dann wird alles gut, des isch ja klar."

Mit dem traditionellen Maskentanz, an dem alle Gruppen teilnahmen und einem Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen ging dieses Maskenabstauben nach gut einer Stunde zu Ende und viele der Besucher und Narren nutzten noch die Gelegenheit, um sich mit Bier und Glühwein auf die Fasnet 2023 einzustimmen.