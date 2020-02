Fasnet in Horb Kein harter Alkohol für unter 25-Jährige

Auch über die Parksituation informiert die Stadtverwaltung. Auf dem Flößerwasen ist Parken wegen Veranstaltungen, Auf- und Abbauarbeiten bis Dienstag, 25. Februar, 14 Uhr, nicht möglich. Am schmotzigen Donnerstag ist wegen des Fasnetstreibens und der Schlüsselübergabe der Marktplatz von Möbel Raible bis zum Gasthaus Schiff von 11 bis 12 Uhr und von 18 bis 20 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Parken ist dort von 11 bis 12 Uhr und ab 16 Uhr nicht mehr erlaubt. Am unteren Markt kann von 18 bis 24 Uhr nicht mehr gefahren und geparkt werden.

Umzugsstrecke am Rosenmontag ist voll gesperrt.

Am Rosenmontag führt der Fasnetsumzug zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr von der Grabenbachgasse zur Altheimer Straße, über die Gutermannstraße, Neckarstraße und Schillerstraße bis zum Flößerwasen. Die Umzugsstrecke ist während dieser Zeit voll gesperrt. Das Parkhaus Innenstadt kann in diesem Zeitraum nicht an- oder abgefahren werden. Der Verkehr wird umgeleitet. Der unteren Markt und die Grabenbachgasse sind von 11 bis 18 Uhr für den Verkehr gesperrt. Parken ist entlang der Umzugsstrecke spätestens ab 9 Uhr nicht mehr möglich (die Stadt bittet, die Beschilderung vor Ort beachten). Am Dienstag wird die Fasnet auf dem Marktplatz verbrannt. Fahren und Parken ist dort von 18 bis etwa 20 Uhr nicht möglich.