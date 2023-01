1 Für viele Narren gehört Feiern und Alkohol zusammen. Foto: ©K.-P. Adler – stock.adobe.com

Alkohol und Fasnet – oft führt das ins Krankenhaus oder vors Amtsgericht. Was sagen Stadt, Polizei und Rettungsdienst zum rauschhaften Treiben?















Link kopiert

Horb - Fragt man bei der Stadt nach, zieht diese ein positives Resümee. So habe es laut Inge Weber von der Horber Pressestelle in den letzten Jahren während der Fasnets-Wochen keinen merklichen Anstieg alkoholbedingter Zwischenfälle gegeben. Das gilt insbesondere auch für die Zeit vor Beginn der Pandemie, also 2019 und 2020. Einer der Gründe dafür ist unter anderem die so genannte "Rottweiler Idee".