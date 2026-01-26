Fasnet in Herrenzimmern: Garde feiert 60 Jahre mit großem Showtanzabend

Mutige Frauen trotzten Vorurteilen und ihren Müttern – und legten so den Grundstein für 60 Jahre Garde Herrenzimmern. Das Jubiläum wird mit einem Showtanzabend gefeiert.

Fasnet ist auch Frauensache – heute ein klarer Fall. Früher war das nicht unbedingt so. Und genau das wurmte die Schwestern Gertrud und Elfriede Seifried aus Herrenzimmern, die sich vom Fastnachtstreiben ausgeschlossen fühlten. Mit ihrem Feuereifer steckten sie ihren Bruder Rainer an – und ahnten damals nicht, dass dies der Beginn einer 60-jährigen Erfolgsgeschichte werden würde.

Ausgefeilte Choreografien in farbenfrohen Kostümen oder adretter Uniform, energiegeladene Auftritte zur Musik und eine Begeisterung, die alle mitreißt: Ohne Garde wäre die Fasnet um einiges trister. Wie gut, dass einige Frauen einst mutig vorangingen.

Fasnet war vor allem Männersache

Der Herrenzimmerner Rainer Seifried war damals, Mitte der 1960er-Jahre, als Kassierer in der Narrenvereinigung aktiv, dem Vorläufer der Narrenzunft. Als die Schwestern Elfriede und Gertrud beklagten, dass es an der Fasnet nur „Veranstaltungen für Männer“ gebe, kamen die Geschwister auf die Idee, eine Prinzengarde ins Leben zu rufen.

„Ich fand die Idee reizvoll“, erinnert sich Seifried im Gespräch mit unserer Redaktion zurück. Die Kandidatinnen aber sollten seine Schwestern aussuchen, fand er. Gesagt, getan: Es folgte ein Aufruf im Gemeindeblatt – und viele junge Frauen waren sofort Feuer und Flamme.

Sofort Feuer und Flamme

Elf Mädchen zwischen 16 und 18 Jahren waren es letztlich bei der ersten Zusammenkunft im Nebenzimmer des Gasthauses Pflug, erinnert sich Gertrud Bühl, ehemals Seifried, die mittlerweile in Villingendorf lebt, zurück. Das Gefühl damals, so etwas auf die Beine zu stellen? „Wir waren einfach im Himmel“, schwärmt sie.

Das war deutlich zu sehen, wie ihr Bruder meint: „Alle hatten es sehr wichtig und waren ganz begeistert. So kam das Ganze in Gang“, erinnert sich Seifried. Nun galt es unter anderem, sich eine Choreografie zu überlegen und diese einzuüben. „Alle meinten, ich soll das machen“, erzählt uns der 84-Jährige, der seit mittlerweile 50 Jahren in Tettnang lebt, den Kontakt nach Herrenzimmern aber nie verloren hat.

Seine Schwestern und ihre Mitstreiterinnen waren dafür dankbar, wie Gertrud Bühl uns erzählt: „Wir waren so froh, dass uns jemand angeleitet hat. Alle waren einfach hellauf begeistert, dass es klappt“.

Kurze Röcke waren nicht schicklich

Ein weiteres Thema waren die Uniformen. Seifried und die Frauen ließen sich dazu von Bildern in Journalen inspirieren. Zwei Mütter, Anna Bantle und Alma Müller, schneiderten die Uniformen damals. Die Kopfbedeckung war den „Képis“ des französischen Militärs nachempfunden, in Erinnerung an die Besatzungszeit.

Kritisch wurde es bei der Länge der Röcke. Eine Handbreit über dem Knie sollten die aus Sicht der Frauen enden. Die Mütter sahen das anders und protestierten. Auch für die Seifried-Geschwister gab es zu Hause Gegenwind. „Das war eine sehr konservative Zeit“, erklärt Rainer Seifried. Aber: „Wir standen alle voll dahinter und haben uns durchgesetzt.“

Letztlich seien die Röcke dann sogar noch ein bisschen kürzer ausgefallen, meint Gertrud Bühl zwinkernd. Für die Frauen war es damals wie ein Akt der Befreiung und Auflehnung gegen die geltende Norm.

Den Herren gefiel’s auf Anhieb

Dann war es soweit. Die „geheime Musterung“ fand im Pflugsaal statt. Wobei sie nicht ganz so geheim blieb: Zwei ledige Männer aus dem Dorf erhaschten einen Blick auf die Damen und waren begeistert, wie Rainer Seifried erzählt. Wenn’s den Schwerenötern gefällt, dann auch den Anderen, habe er sich dann gedacht.

Die große Premiere

Und dort, im Pflugsaal anlässlich des Narrenballs, fand 1966 dann auch die Premiere statt: Die Garde präsentierte sich erst mit dem „Alte Kameraden“-Marsch und dann mit einer Tanzchoreografie zu „James Bond“-Filmmusik erstmals der Öffentlichkeit. Um die 100 Gäste fanden damals Platz im Gasthaus.

Der breiten Öffentlichkeit zeigte sich die Garde dann einen Tag später erstmals nach der Auflösung des Narrensprungs mit dem von der Musikkapelle begleiteten Marsch in der Dorfmitte.

Vorurteilen und Kritik getrotzt

Voller Begeisterung seien die Frauen dabei gewesen und hätten damit Vorurteilen und Kritik getrotzt, erzählt Seifried. Damit seien sie Teil eines Umbruchs gewesen, der sich in diesen Jahren vollzogen habe. „Ich werde heute noch oft auf die Anfänge angesprochen“, meint er und freut sich darüber, dass er einer der Wegbereiter sein konnte.

„Das war einfach eine wunderschöne Zeit“, bekräftigt Gertrud Bühl – auch wenn die erste Garde nicht lange in dieser Konstellation blieb. 1968 gingen die Damen anderen Beschäftigungen nach. So bildeten sich etwa eine Gymnastikgruppe und eine Damen-Fußballmannschaft.

Heute ist deutlich mehr erlaubt

Gardeauftritte schaut sie sich auch heute noch mit großer Begeisterung live und im Fernsehen an, sagt Gertrud Bühl. Die Unterschiede zu früher seien dabei natürlich enorm. Die Beine habe man damals nicht so „hochschmeißen“ dürfen. „Aber die Hauptsache war: Wir wollten uns sehen lassen und zackig laufen und tanzen zur Musik – einfach eine unvergessliche Zeit“, sagt sie.

Der Showtanzabend am 30. Januar

Am 30. Januar wird es ein Wiedersehen der Frauen geben, die damals den Grundstein für 60 Jahre Herrenzimmerner Garde gelegt haben. „Da treffen wir uns wieder“, freut sich Gertrud Bühl bereits.

Zum Showtanzabend am kommenden Freitag, 30. Januar, ab 19 Uhr in Herrenzimmern sind alle ab 16 Jahren eingeladen, die das Jubiläum mitfeiern wollen.

Die Herrenzimmerner Garde heute

Die Zunftgarde

besteht seit 2014 aus der Kindergarde, der Teeniegarde und der großen Garde, die alle regelmäßig bei öffentlichen Auftritten mitwirken.

