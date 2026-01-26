Fasnet in Herrenzimmern: Garde feiert 60 Jahre mit großem Showtanzabend

Mutige Frauen trotzten Vorurteilen und ihren Müttern – und legten so den Grundstein für 60 Jahre Garde Herrenzimmern. Das Jubiläum wird mit einem Showtanzabend gefeiert.
Fasnet ist auch Frauensache – heute ein klarer Fall. Früher war das nicht unbedingt so. Und genau das wurmte die Schwestern Gertrud und Elfriede Seifried aus Herrenzimmern, die sich vom Fastnachtstreiben ausgeschlossen fühlten. Mit ihrem Feuereifer steckten sie ihren Bruder Rainer an – und ahnten damals nicht, dass dies der Beginn einer 60-jährigen Erfolgsgeschichte werden würde.