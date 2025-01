Anlässlich ihres 50. Vereinsjubiläum feierte die Narrenzunft Herrenzimmern unter ihrem langjährigen Präsident Klaus Stern im großen Rahmen ihr dreitägiges Narrentreffen. Es begann am Freitag in allen Ehren.

Bei genialem Narrenwetter startete am Samstagnachmittag mit unzähligem Besucheransturm der farbenprächtige und rund 700 Meter lange Kinderumzugsweg, der an der Einmündung Hochwaldstraße in die Bösingerstraße in Richtung Ortsmitte vorbei an der Fest-Tribüne ging. Auf dieser hieß der Narrenpräsident Klaus Stern als Ansager die Umzugsteilnehmer herzlich willkommen.

Weiter ging der Kinderumzug in die Graf-Wernerstraße in Richtung Festzelt, das an der Wiesenstraße stand. Voran ging der Jubiläumsverein mit der kleinen, mittleren und Zunftgarde mit Burg-, Schell- und Zimbernarren. Ihr Narrenruf lautete „Ju-hu-hu“.

Mit dabei waren die heimischen Kindergartenkinder, die als Schlossgeister herumspukten sowie die Waldkindergartenkinder, welche als Waldzwerge auf sich aufmerksam machten.

Alle teilhabenden Narrenzünfte von Dunningen, Bösingen, Beffendorf, Waldmössingen und Dietingen hatten ihre Garden und Narren dabei. Sie wurden von ihren Musikkapellen mit dessen Narrenmärchen musikalisch begleitet.

Die Burgstallhexen Heiligenbronn folgten am Ende des sehenswürdigen und schaulustigen närrischen Umzuges. Beim anschließenden Kinderball zeigten die Kinder und Gardemädels bei ihren Showtänzen im voll besetzten Festzelt ihre Talente.

Mit auf der Fest- und Ehrentribüne befanden sich Ehrenmitglieder, Bürgermeister Peter Schuster mit einigen Gemeinderäten sowie der Narrenringpräsident des Narrenrings Oberer Neckar Achim Seepold und der Herrenzimmerner Narrenpräsident Klaus Stern. Dieser war mit seiner fröhlichen Art für die Ansagen zuständig.