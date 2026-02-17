Fasnet in Heiligenbronn: Die schönsten Bilder vom letzten großen Umzug

30 Gruppen aus Hästrägern und Wagenbauer hatten am gestrigen Dienstag den Stadtteil Heiligenbronn fest im Griff. Besucher wie Narren blieben bei kalten Temperaturen „trocken“.
Wer eine Wette auf das Wetter beim Umzug in Heiligenbronn eingegangen wäre, hätte sie wohl glatt verloren. Pünktlich zum Start hörte das winterliche Schneegestöber auf und während des gut einstündigen närrischen Spektakels durch die Waldmössinger-, Kreuz- und Kirchstraße blinzelte sogar hin und wieder die Sonne zwischen dunklen Wolken hervor.