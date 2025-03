Fasnet in Hausen vor Wald: Närrischer Blick aufs Dorfgeschehen

1 Die feurige Robin-Hood-Gruppe – Rächer der Armen und Benachteiligten – tanzt sich in die Herzen des Publikums. Foto:

Erstmals findet der Zunftball der Reetiwölf an einem Freitag statt. Ihre „Reise in die Vergangenheit“ bringt aber noch mehr Neues.









Der von den Reetiwölf organisierte Zunftball der örtlichen Vereine präsentierte sich dem närrischen Publikum in diesem Jahr erstmals an einem Freitagabend. Noch bevor die ersten „Reeti-Wölf“-Rufe und das darauffolgende Geheul erschallten, sahen sich die Organisatoren in ihrer Entscheidung, den Ball von seinem bisherigen Termin am Sonntag auf den Freitag zu verlegen, bestätigt.