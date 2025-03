1 Der Märchentrupp führte den Sketch „Aschenputtel“ auf. Foto: Neher

Hausen am Tann legte sich zur Fasnet ordentlich ins Zeug und veranstaltete eine unterhaltsame Stoale Kratzer Dorffasnet. Vor allem die Jüngeren standen auf der Bühne und im Fokus.









Link kopiert



Auch in diesem Jahr wurde in Hausen am Tann wieder eine kleine aber feine Stoale Kratzer Dorffasnet gefeiert. Bei der vom Musik- und Sportverein veranstalteten Kinderfasnet XXL am Schmotzigen Donnerstag und bei der Stoale-Kratzer-Party am Fasnetsamstag freuten sich die Besucher über ein bunt gemischtes Programm.